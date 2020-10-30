VR–тренажер для железнодорожников: СамГУПС взял хороший "Старт"

В минувшую среду, 28 октября, "Фонд содействия инновациям" озвучил итоги конкурсов по отбору проектов по программе "Старт". В их числе — заявка ученого СамГУПСа Владимира Авсиевича на разработку тренажера по переборке изолирующего стыка железнодорожного пути с применением технологий виртуальной реальности. Грант на реализацию проекта составил 2 миллиона рублей.

Конкурс "Цифровые технологии" по программе "Старт" реализуется в рамках мероприятий федерального проекта "Цифровые технологии" национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации" и ориентирован на создание новых и поддержку существующих малых инновационных предприятий, стремящихся разработать и освоить производство нового товара, изделия, технологии или услуги, имеющих значительный потенциал коммерциализации, в целях развития высокотехнологичных областей.

Заявки на конкурс "Старт" принимались с 17 марта по 20 апреля 2020 года. Всего на конкурс поступило 1263 заявки, из них 90 заявок были не допущены до конкурса по формальным причинам или сняты с рассмотрения заявителями. 1005 заявок не рекомендованы для поддержки с учетом результатов заочной экспертизы и очных экспертных жюри. Рекомендованы к финансированию 178 заявок. В их числе — заявка старшего преподавателя кафедры "Мехатроника, автоматизация и управление на транспорте" СамГУПСа Владимира Авсиевича на разработку тренажера по переборке изолирующего стыка железнодорожного пути с применением технологий виртуальной реальности.

Как рассказал Владимир Авсиевич, проектом предусмотрено создание VR–тренажера, предназначенного для отработки навыков по ремонту и обслуживанию железнодорожных путей. Тренажер предоставляет возможность специалистам железной дороги, в том числе и новым сотрудникам, отработать алгоритм действий, связанных с ремонтом пути и другими возможными ситуациями из жизни на железной дороге путем погружения в среду виртуальной реальности.

Кроме того, в проекте предлагается реализовать цифрового двойника части железнодорожного пути с полной детализацией, разработать алгоритм поэтапного выполнения работы по переборке изолирующего стыка на накладках "АПАТЕК" со скреплением ЖБР — 65, а также разработать алгоритм оценки выполняемых работ на тренажере, правильность выполнения действий и их последовательность. При реализации проекта рассматривается применение адаптированных под виртуальную реальность методик обучения, а также разработка дополнительных методик необходимых для реализации проекта.

"При разработке программного обеспечения нам удалось решить главную задачу — создать "цифровые двойники" инструментов, которые используются только в ОАО "РЖД". Ведь каждый инструмент или устройство обладает своим набором свойств и ограничений, а также тонкостями использования данного инструмента, которые понимает только специалист", — отметил Владимир Авсиевич.

Средства гранта составляют 2 миллиона рублей. Они будут потрачены на создание тренажера. В ноябре планируется протестировать модель на одном из предприятий Куйбышевской железной дороги. Действующий образец тренажера планирует сдать в эксплуатацию в 2021 году.