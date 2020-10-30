16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Клиенты Tele2 переходят в онлайн-каналы службы поддержки Программа лояльности от застройщика: как разумно сэкономить на квартире Дмитрий Азаров: "Нам надо стремиться ввести мост через Сок в эксплуатацию в конце 2021 года" Предпринимателям региона помогут выйти на маркетплейсы "Т Плюс" выиграл спор за землю под Центральной котельной в Самаре

Экономика и бизнес

Предпринимателям региона помогут выйти на маркетплейсы

САМАРА. 30 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 43
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В Самарской области создана широкая линейка инструментов поддержки малого и среднего бизнеса.

Фото: предоставлено Агентством по привлечению инвестиций Самарской области

Одной из наиболее актуальных сегодня услуг для предпринимателей является помощь при выходе на маркетплейсы (OZON, Wildberries, "Беру!" и др.). Она предоставляется на условиях софинансирования — регион оплачивает до 70% стоимости и предоставляет всестороннюю комплексную поддержку.

"Мы развиваем линейку инструментов поддержки с учетом актуальных потребностей предпринимателей. Многие меры создаются в диалоге с бизнес-сообществом, что позволяет узнать о том, что нужно предпринимателям здесь и сейчас. Маркетплейс — современный способ реализации своей продукции. Многие предприниматели уже воспользовались нашей услугой и отметили, что это помогло минимизировать все сложные моменты при выходе на электронную торговую платформу", — подчеркнул министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

Торговля на маркетплейсах — один из самых оперативных способов реанимировать продажи. Услуга подойдет владельцам розничных торговых точек или небольшого интернет-магазина. Услуга доступна субъектам МСП, зарегистрированным в Едином реестре. В нее входит регистрация аккаунта на Wildberries, Ozon, Беру, Aliexpress, Goods, СДЭК Маркет, анализ и подбор ассортимента, создание товарных карточек, профессиональная фотосъемка, подключение к ЭДО, подготовка первичной поставки, а также обработка, упаковка и маркировка товара, отгрузка товара на склады маркетплейсов и первичные настройки цен, скидок и акций. Каждого предпринимателя сопровождает персональный менеджер. Для того, чтобы получить услугу, нужно оставить заявку на сайте Mybiz63.ru.

Одним из получателей услуги стало ООО "ЭОС". Компания занимается производством и продажей металлических профилей, применяющихся в строительстве и ремонте. По словам представителя компании Ксении Римм, сегодня продукция предприятия выставлена на площадке OZON.ru.

"Когда в компании было принято решение освоить новый способ продаж через маркетплейс, возникло много опасений. Через сайт Mybiz63.ru мы узнали о возможности сделать этот процесс менее трудоемким, благодаря помощи грамотных специалистов. Они посоветовали конкретную площадку, подсказали, что одной из ключевых составляющих успешных продаж являются качественные фотографии продукции — для этого мы даже отправили образцы в Москву, где нам провели профессиональную фотосессию, — рассказала она. — Мера поддержки оказалась для нас очень своевременной и нужной, работа специалистов ведется очень квалифицированно. Сейчас мы ждем первых продаж". 

В рамках реализации нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" для представителей бизнеса в регионе также действуют финансовые, образовательные, консультационные, имущественные и другие меры поддержки. Это, например, льготные микрозаймы на нужды предпринимателей, образовательные программы и вебинары, консультационные услуги, льготная аренда помещений под офис в бизнес-инкубаторах, помощь при выходе на экспорт.

ТЭК&Химия №11

АПК&Пищепром №19

Машиностроение №1

Гид потребителя

Последние комментарии

Анатолий Илларионов 13 октября 2018 06:06 "Прибывалка.63" вышла в финал престижного всероссийского конкурса "ПРОФ-IT.2018"

Прибывалка63 умерла после появления в Самаре Яндекс.Транспорт

Анатолий Илларионов 13 октября 2018 06:02 Для стадиона "Самара Арена" разработано приложение с 3D-картой и аудиогидом

Всё написали, кроме того как называется приложение

Владимир Герасимов 27 августа 2018 13:01 Ростех модернизирует самарский двигатель НК-12 для нового поколения Ту-95МС

Пора от соосных винтов переходить к соосному винтовентилятору, который делает "Аэросила". Вот тогда нас никто не догонит. Никогда.

Sergey Gurichev 15 августа 2018 14:18 Сбербанк первым в России запустил сервис видеосурдоперевода в своих офисах

Теперь у людей с ограниченными возможностями есть все условия для того, чтобы беспрепятственно пользоваться услугами банка наравне со всеми остальными клиентами. Вот бы и другие банки и общественные учреждения следовали такому примеру

Владимир Герасимов 13 августа 2018 15:44 РКЦ "Прогресс" возобновит работы над созданием самолета "Рысачок"

Для выполнения авиасельхозработ необходим поршневой двигатель как наиболее приёмистый по сравнению с газотурбинным. Если конструкторы с "Прогресса" посмотрят самолёт Копейкина , который заменил двигатель М601 на поршневой отечественный двигатель М-14 на крыле от Л-410, то вариант "Рысачка" с М-14 будет отвечать политике импортозамещения.

Фото на сайте

На конференции НСКВ - Самара обсудили тренды корпоративной социальной ответственности в условиях пандемии

На конференции НСКВ - Самара обсудили тренды корпоративной социальной ответственности в условиях пандемии

Самарский завод "Нефтефлот" спустил на воду новую сухогрузную баржу

Самарский завод "Нефтефлот" спустил на воду новую сухогрузную баржу

В Самаре стартовал международный экономический форум "Всемирный день халяль" (World Halal Day)

В Самаре стартовал международный экономический форум "Всемирный день халяль" (World Halal Day)

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1