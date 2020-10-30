Предпринимателям региона помогут выйти на маркетплейсы

В Самарской области создана широкая линейка инструментов поддержки малого и среднего бизнеса.

Одной из наиболее актуальных сегодня услуг для предпринимателей является помощь при выходе на маркетплейсы (OZON, Wildberries, "Беру!" и др.). Она предоставляется на условиях софинансирования — регион оплачивает до 70% стоимости и предоставляет всестороннюю комплексную поддержку.

"Мы развиваем линейку инструментов поддержки с учетом актуальных потребностей предпринимателей. Многие меры создаются в диалоге с бизнес-сообществом, что позволяет узнать о том, что нужно предпринимателям здесь и сейчас. Маркетплейс — современный способ реализации своей продукции. Многие предприниматели уже воспользовались нашей услугой и отметили, что это помогло минимизировать все сложные моменты при выходе на электронную торговую платформу", — подчеркнул министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

Торговля на маркетплейсах — один из самых оперативных способов реанимировать продажи. Услуга подойдет владельцам розничных торговых точек или небольшого интернет-магазина. Услуга доступна субъектам МСП, зарегистрированным в Едином реестре. В нее входит регистрация аккаунта на Wildberries, Ozon, Беру, Aliexpress, Goods, СДЭК Маркет, анализ и подбор ассортимента, создание товарных карточек, профессиональная фотосъемка, подключение к ЭДО, подготовка первичной поставки, а также обработка, упаковка и маркировка товара, отгрузка товара на склады маркетплейсов и первичные настройки цен, скидок и акций. Каждого предпринимателя сопровождает персональный менеджер. Для того, чтобы получить услугу, нужно оставить заявку на сайте Mybiz63.ru.

Одним из получателей услуги стало ООО "ЭОС". Компания занимается производством и продажей металлических профилей, применяющихся в строительстве и ремонте. По словам представителя компании Ксении Римм, сегодня продукция предприятия выставлена на площадке OZON.ru.

"Когда в компании было принято решение освоить новый способ продаж через маркетплейс, возникло много опасений. Через сайт Mybiz63.ru мы узнали о возможности сделать этот процесс менее трудоемким, благодаря помощи грамотных специалистов. Они посоветовали конкретную площадку, подсказали, что одной из ключевых составляющих успешных продаж являются качественные фотографии продукции — для этого мы даже отправили образцы в Москву, где нам провели профессиональную фотосессию, — рассказала она. — Мера поддержки оказалась для нас очень своевременной и нужной, работа специалистов ведется очень квалифицированно. Сейчас мы ждем первых продаж".

В рамках реализации нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" для представителей бизнеса в регионе также действуют финансовые, образовательные, консультационные, имущественные и другие меры поддержки. Это, например, льготные микрозаймы на нужды предпринимателей, образовательные программы и вебинары, консультационные услуги, льготная аренда помещений под офис в бизнес-инкубаторах, помощь при выходе на экспорт.