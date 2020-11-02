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Государство и Бизнес Экономическая политика

В губернской думе обсудили перспективы закона о защите и поощрении капиталовложений

САМАРА. 2 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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30 октября Агентство по привлечению инвестиций Самарской области приняло участие в заседании "круглого стола", организованного комитетом Самарской губернской думы по бюджету, финансам, налогам, экономической и инвестиционной политике.

Фото: предоставлено Агентством по привлечению инвестиций Самарской области

Заседание было посвящено обсуждению федерального закона "О защите и поощрении капиталовложений в Российской Федерации". Помимо членов комитета в мероприятии приняли участие в очном формате и посредством ВКС представители органов исполнительной власти Самарской области, Общественной и Торгово-промышленной палат региона, Клуба директоров Самарской области, Самарского регионального отделения Общероссийской общественной организации "Деловая Россия", Самарского национального исследовательского университета имени академика С. П. Королева, руководители предприятий региона.

Совместно с министерством экономического развития и инвестиций Самарской области Агентство в лице исполнительного директора Сергея Никитина выступило с докладом о перспективах реализации федерального закона в регионе, в том числе — о потенциальных инвестиционных проектах в рамках соглашений о защите и поощрении капиталовложений.

В рамках заседания участниками были обсуждены актуальные вопросы поддержки инвестиционной активности в текущих макроэкономических условиях, сложившийся на текущий момент опыт других регионов и отдельных муниципальных образований Самарской области по реализации положений федерального закона, состоялся обмен мнениями.

Подводя итоги, председатель комитета Самарской губернской думы по бюджету Габибулла Хасаев подчеркнул, что состоявшееся обсуждение — начало большой совместной работы для того, чтобы Самарская область наиболее полно использовала возможности, предоставленные федеральным законом "О защите и поощрении капиталовложений в Российской Федерации".

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