ПСБ запустил в цифровых каналах и офисах новый продукт для массовых инвесторов

ПСБ запустил в цифровых каналах новый инвестиционный продукт для массовых инвесторов — готовые стратегии доверительного управления (ДУ) на базе индивидуального инвестиционного счета (ИИС). Оформить ИИС ДУ можно в мобильном приложении и интернет-банке, а также в любом отделении банка.

Благодаря небольшому порогу входа — от 10 000 рублей, стратегии доверительного управления "Консервативная" и "Перспективная" в рамках ИИС доступны широкому кругу клиентов.

Средствами клиентов управляют профессиональные портфельные менеджеры УК "Промсвязь", что позволяет даже начинающим инвесторам чувствовать себя уверенно на фондовом рынке. Обе стратегии предполагают диверсификацию вложенных средств за счет размещения в различные инвестиционные паи открытых паевых инвестиционных фондов под управлением УК "Промсвязь", что минимизирует риски инвестирования.

Стратегия "Консервативная" нацелена на получение доходности, превышающей инфляцию и ставки по банковским вкладам, при умеренном уровне риска. При формировании портфеля применяется сбалансированный подход, за счет чего достигается оптимальное соотношение риска и доходности.

Стратегия "Перспективная" дает возможность получить потенциальную высокую доходность в долгосрочной перспективе при умеренно-агрессивном уровне риска, и защитить вложения от инфляции и девальвации.

Открытие счета ИИС ДУ позволяет зарабатывать на фондовом рынке даже без специальных знаний и опыта и одновременно гарантированно получить дополнительные деньги от государства в виде налогового вычета. Инвестор может выбрать, что для него более выгодно: ежегодно получать налоговый вычет в размере 13% от суммы, размещенной на ИИС (не более 52 тыс. руб. в год) или освободиться от налога на доход от инвестиций.

Дополнительным стимулом для клиентов станет минимальная комиссия за управление средствами — 0,1% годовых (предложение действует до 30 июня 2021 года).

"На фоне снижения ставок по депозитам интерес к инвестиционным продуктам значительно вырос как со стороны опытных инвесторов, так и тех клиентов, кто до этого не размещал деньги в инвестиционные инструменты. Готовые инвестиционные стратегии под управлением профессионалов дают клиентам возможность выбрать наиболее подходящее решение исходя из их риск-профиля и финансовых целей, при этом освобождая от необходимости постоянно следить за рынком. Существенным преимуществом инвестирования через ИИС являются налоговые льготы. Пилотный проект, запущенный летом, вызвал большой интерес к продукту со стороны розничных клиентов, а с выходом в цифровые каналы банка мы ожидаем кратного роста привлечения", — отмечает управляющий директор УК "Промсвязь" Павел Васильев.

С июля текущего года продукт ИИС ДУ в рамках пилотного проекта был доступен для клиентов в личном кабинете на сайте УК "Промсвязь", а также в ряде отделений ПСБ.