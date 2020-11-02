Назначен новый министр энергетики и ЖКХ Самарской области

Министром энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области назначен Александр Мордвинов. Об этом изданию сообщил источник в правительстве региона. Информация об этом также уже содержится на официальном сайте областного кабмина.

Напомним, прежде возглавлявший министерство Василий Мишин покинул этот пост на прошлой неделе по собственному желанию.

Александр Мордвинов родился в 1983 году в Самаре, в 2005 г. окончил Самарскую государственную экономическую академию, а с 2006-го работает на руководящих должностях. Так, он занимал посты исполнительного и генерального директора ООО "Димитровградская энергосбытовая компания", первого заместителя руководителя, а впоследствии и гендиректора "Мордовской энергосбытовой компании". На этой должности Александр Мордвинов работал с 2011-го и до октября текущего года.