16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Тольятти росгвардейцы задержали компанию, укравшую спиртное почти на 8 тыс. рублей В Новокуйбышевске мужчина, разбив витрину камнем, украл из магазина текилу и джин Александр Хинштейн: судью Промышленного райсуда задержали при получении взятки Экс-депутата из Чапаевска будут судить за организацию заказного убийства На двух сотрудников полиции завели дело за изъятую косметику

Преступления Происшествия

Жителя Оренбургской области будут судить в Самаре за наркопреступления

САМАРА. 2 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 28
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Прокуратура Самары утвердила 48-летнему жителю Оренбургской области обвинение в 26 эпизодах сбыта наркотиков.

По версии следствия, с октября 2019 г. по 1 марта 2020 г. он сбывал синтетические наркотики, раскладывая их по тайникам в Оренбургской области.

1 марта 2020 г. мужчину задержали полицейские в Самаре, когда он забирал более 81 г наркотика из "закладки" для последующего сбыта. Всего за пять месяцев мужчине удалось сбыть почти 100 г "синтетики".

Уголовное дело направлено в Октябрьский районный суд Самары для рассмотрения.

Гид потребителя

Фото на сайте

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6