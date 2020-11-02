Жителя Оренбургской области будут судить в Самаре за наркопреступления

Прокуратура Самары утвердила 48-летнему жителю Оренбургской области обвинение в 26 эпизодах сбыта наркотиков.

По версии следствия, с октября 2019 г. по 1 марта 2020 г. он сбывал синтетические наркотики, раскладывая их по тайникам в Оренбургской области.

1 марта 2020 г. мужчину задержали полицейские в Самаре, когда он забирал более 81 г наркотика из "закладки" для последующего сбыта. Всего за пять месяцев мужчине удалось сбыть почти 100 г "синтетики".

Уголовное дело направлено в Октябрьский районный суд Самары для рассмотрения.