Завершилась рассылка налоговых уведомлений на уплату имущественных налогов

В Самарской области подошла к концу массовая рассылка сводных налоговых уведомлений на уплату имущественных налогов физических лиц за 2019 год. Уведомления направлены жителям губернии, имеющим в собственности квартиру, дом, земельный участок или транспортное средство.

Первыми получателями налоговых уведомлений стали те граждане, кто является пользователем "Личного кабинета налогоплательщика". Те, кто не подключен к данному сервису, получили налоговое уведомление по Почте России заказным письмом по адресу постоянной регистрации.

Налоговое уведомление не формируется и не направляется при наличии налоговых льгот в размере суммы исчисленных налогов, а также если общая сумма исчисленных имущественных налогов составляет менее 100 рублей.

Научиться понимать сведения, представленные в налоговом уведомлении, поможет специальный справочный сервис — промо-страница "Налоговое уведомление-2020" — на сайте ФНС России, где в понятной и доступной форме описывается содержание разделов налогового уведомления и даются по ним подробные разъяснения.

Если налоговое уведомление не получено или в нем имеется некорректная информация, сообщить о неточностях можно в электронном виде, направив обращение через "Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц" или с помощью сервиса "Обратиться в ФНС России" на официальном сайте Федеральной налоговой службы, а также воспользоваться традиционным способом — отправить обращение по почте или позвонить в единый Контакт-центр ФНС России по общефедеральному бесплатному справочному телефону 8-800-222-22-22.

Срок уплаты имущественных налогов (имущество, земля, транспорт) за 2019 год — не позднее 1 декабря 2020 года.