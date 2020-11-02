В регионе количество жалоб по капремонту снизилось в три раза

В понедельник, 2 ноября, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провел оперативное совещание, на котором были подведены итоги работы Государственной жилищной инспекции региона за девять месяцев работы в текущем году.

В этом году в ГЖИ поступило всего 27636 обращений - это на 30% меньше, чем в прошлом. По словам руководителя ведомства Виктории Катковой, более чем втрое снизилось число жалоб по вопросам состояния кровли и фасадов домов, а также по качеству проведенного капитального ремонта.

Губернатор обратил внимание на необходимость работы с жителями региона в социальных сетях - на все поступающие обращения необходимо оперативно реагировать и качественно отрабатывать вопросы. От этого, уверен Дмитрий Азаров, зависит доверие граждан к тому или иному органу власти, ведомствам и организациям.

Напомним, в 2019 году губернатор региона поручил инспекции провести исчерпывающую работу по привлечению к ответственности недобросовестных управляющих компаний, жестко контролировать качество выполнения работ. По итогам прошлого года ГЖИ Самарской области стала одним из лидеров среди регионов страны по количеству проведенных проверок и выписанных предписаний. Это способствовало значительному повышению дисциплины со стороны коммунальщиков.

В текущем году инспекцией была проведена 3471 проверка, или на 73% меньше, чем в прошлом. По итогам контрольных мероприятий было выдано 1397 предписаний, в основном в адрес управляющих компаний. При этом специалистами инспекций было возбуждено более чем 2200 дел об административных правонарушениях. Вынесено 954 постановления на общую сумму штрафов 101,2 млн рублей.

"В прошлом году, который можно назвать ударным, мы наводили порядок в ЖКХ. Защищая интересы жителей региона, мы провели работу по ликвидации мошенников и недобросовестных компаний в этой сфере. Мы получили значительный эффект", - отметил Дмитрий Азаров.

Одна из главных задач ГЖИ в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции - контроль дезинфекции подъездов.

"Ежедневно более 50 инспекторов выходят на территорию для осуществления надзора за управляющими организациями, - отметила Виктория Каткова. - С 14 апреля этого года по настоящее время инспекторами обследовано 40966 МКД, составлено 285 протоколов за нарушение правил проведения ежедневных дезинфекционных мероприятий в многоквартирных домах".

Одно из ключевых направлений деятельности ГЖИ - лицензирование управляющих компаний, работающих на территории региона. В этом году проведено 11 квалификационных экзаменов, выдано 294 аттестата. Лицензии получили 58 организаций, отказано девяти. Кроме того, по решению областного Арбитражного суда в этом году аннулировано 15 лицензий, в то время как в прошлом году эта цифра была значительно выше - 79.

По словам руководителя ГЖИ, ежегодно проводится рейтингование управляющих компаний, работающих на территории Самарской области, по 20 показателям. Среди ключевых - отсутствие задолженности перед ресурсоснабжающими организациями, количество поступивших жалоб, выданных предписаний, наложенных административных штрафов. Кроме того, УК и ТСЖ могут оценить себя и со стороны, приняв участие в ежегодном конкурсе "Лидер ЖКХ". Правда, пока активность организаций, по словам руководителя ГЖИ, низка.

Руководитель региона поручил главам муниципальных образований подключиться к этому вопросу и оказать всяческое содействие: "Мы с вами заинтересованы в том, чтобы крупнейшие компании приняли участие в конкурсе, увидели себя со стороны, поняли, на что они реально могут претендовать, и получили оценку экспертов и жителей области".

Подводя итоги совещания, Дмитрий Азаров отметил, что за сравнительно короткое время удалось настроить четкую и системную работу Государственной жилищной инспекции области. "Сегодня ГЖИ - это, в первую очередь, помощник муниципалитетов, который работает в одной команде с вами и правительством региона, - обратился губернатор к главам городов и районов губернии. - ГЖИ всегда придет на помощь, подстрахует, наведет порядок. Но это не значит, что самим работать не надо. Это ваша зона ответственности. Ключевой вопрос - ваша активность. Решили навести порядок - совместно навели".

Оценивая работу ГЖИ, губернатор отметил, что взят хороший темп. При этом ведомство может оказать содействие и по ряду других направлений, в том числе в выстраивании системы формирования единой квитанции на все услуги ЖКХ. Дмитрий Азаров поручил кабинету министров отработать все совместные вопросы с учетом имеющегося опыта инспекции.