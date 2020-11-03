В "Ночь искусств" театр оперы и балета покажет интервью Юрия Смекалова и Александра Цыпкина

Во вторник, 3 ноября, Самарский театр оперы и балета в рамках "Ночи искусств" представляет интервью писателя Александра Цыпкина с хореографом Юрием Смекаловым "Как вернуться к жизни после 2020-го".

Автор рассказов и идеолог "БеспринЦыпных чтений" Александр Цыпкин и хореограф, создатель нашумевших "Трех масок короля" Юрий Смекалов обсудили мировую премьеру балета Back to Life, правила выживания в современном театральном мире и возможность вернуться к активности после всеобщего глобального кризиса.

Премьера балета-couture "Back to Life" Юрия Смекалова на музыку Михаила Крылова запланирована на 12 декабря в Самарском театре оперы и балета. В основе спектакля - рассказ "Возвращение к жизни" Вячеслава Заренкова. Это камерная история о женщине-кутюрье, которой помогло вернуться к полноценной творческой жизни участие совершенно незнакомого человека.

Хореограф Юрий Смекалов разворачивает сюжет рассказа в масштабное театральное полотно в двух актах. В него он вплетает размышления о том, как вернуться к жизни после кризиса 2020 г. и какой сделать эту новую жизнь.

"Для меня это история о том, как найти свой путь, как пережить потери, как преодолеть дистанцию, которая существует между людьми. Как творить, несмотря ни на что. Как вернуться к жизни. В этом спектакле соединяются музыка, театральность, мода, спецэффекты и современная балетная пластика. Подиум для модных показов станет мостом, соединяющим сцену и зрительский зал, а музыканты оркестра сыграют роли наравне с артистами балета".

В интервью звучит композиция из балета "Back to life", автор - Влад Жуков.

Интервью можно посмотреть на сайте Культура.рф.