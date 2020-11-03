16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В "Ночь искусств" театр оперы и балета покажет интервью Юрия Смекалова и Александра Цыпкина МТЮЗ покажет спектакль "Скрипка Ротшильда" в Новокуйбышевске Театр драмы переносит спектакли на декабрь Не стало актрисы Надежды Никулиной Гала-концерт "Шедевры русского балета" пройдет 30 октября в Самаре

Театр Культура

В "Ночь искусств" театр оперы и балета покажет интервью Юрия Смекалова и Александра Цыпкина

САМАРА. 3 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 41
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Во вторник, 3 ноября, Самарский театр оперы и балета в рамках "Ночи искусств" представляет интервью писателя Александра Цыпкина с хореографом Юрием Смекаловым "Как вернуться к жизни после 2020-го".

Фото: предоставлено Самарским театром оперы и балета

Автор рассказов и идеолог "БеспринЦыпных чтений" Александр Цыпкин и хореограф, создатель нашумевших "Трех масок короля" Юрий Смекалов обсудили мировую премьеру балета Back to Life, правила выживания в современном театральном мире и возможность вернуться к активности после всеобщего глобального кризиса.

Премьера балета-couture "Back to Life" Юрия Смекалова на музыку Михаила Крылова запланирована на 12 декабря в Самарском театре оперы и балета. В основе спектакля - рассказ "Возвращение к жизни" Вячеслава Заренкова. Это камерная история о женщине-кутюрье, которой помогло вернуться к полноценной творческой жизни участие совершенно незнакомого человека.

Хореограф Юрий Смекалов разворачивает сюжет рассказа в масштабное театральное полотно в двух актах. В него он вплетает размышления о том, как вернуться к жизни после кризиса 2020 г. и какой сделать эту новую жизнь.

"Для меня это история о том, как найти свой путь, как пережить потери, как преодолеть дистанцию, которая существует между людьми. Как творить, несмотря ни на что. Как вернуться к жизни. В этом спектакле соединяются музыка, театральность, мода, спецэффекты и современная балетная пластика. Подиум для модных показов станет мостом, соединяющим сцену и зрительский зал, а музыканты оркестра сыграют роли наравне с артистами балета".

В интервью звучит композиция из балета "Back to life", автор - Влад Жуков.

Интервью можно посмотреть на сайте Культура.рф.

Гид потребителя

Фото на сайте

В СамАрте состоялась премьера "Трехгрошовой оперы"

В СамАрте состоялась премьера "Трехгрошовой оперы"

Как создают костюмы для премьеры балета "Наяда и рыбак" в Театре оперы и балета

Как создают костюмы для премьеры балета "Наяда и рыбак" в Театре оперы и балета

Юные актеры показали мюзикл на фестивале "Театральное Приволжье"

Юные актеры показали мюзикл на фестивале "Театральное Приволжье"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6