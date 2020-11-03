На получение "Бизнес-кейсов" в октябре подали заявки почти 400 самозанятых

Новая мера поддержки самозанятых граждан, запущенная в сентябре региональным Минэкономразвития, набирает популярность среди плательщиков налога на профессиональный доход. Бизнес-кейс для самозанятых — это бесплатный комплекс услуг, который поможет им сэкономить 25 тысяч рублей на развитие своего дела.

"Нам нужно выводить их из тени, предлагая более выгодные, понятные и надежные условия для самореализации людей, обладающих предпринимательской жилкой, идеями, умеющих и желающих брать ответственность на себя", — подчеркивал ранее губернатор Дмитрий Азаров.

Новая мера поддержки была создана в рамках реализации национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".

Первые 10 победителей уже обращаются за услугами, входящими в бизнес-пакет. Участники, которые не вошли в их число, могут подавать заявки снова. Желающих получить новую меру поддержки в октябре оказалось почти 400 человек. Итоги второго конкурса подведут 10 ноября, результаты будут опубликованы на сайте Mybiz63.ru.

"Число самозанятых в Самарской области уже превысило плановый показатель, предусмотренный нацпроектом на 2020 год — на 3 ноября в регионе зарегистрировано 32,1 тыс. граждан, использующих специальный налоговый режим. Каждый из них, будь то репетитор, водитель такси или мастер создания изделий ручной работы — это уже предприниматель, которому мы готовы дать всестороннюю поддержку. Для этого мы не только используем возможности федерального уровня, но и разрабатываем свои, региональные меры", — утверждает министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

Напомним, "Кейс для самозанятых" включает сразу три направления услуг для успешного старта и эффективного развития проекта. Это, в частности, маркетинговые услуги: дизайн и оформление социальных сетей "под ключ", информационная поддержка в виде размещения поста во всех аккаунтах "Мой бизнес 63", профессиональная фотосъемка товаров или команды для сайта, соцсетей. Второй блок услуг касается сферы финансов — самозанятым помогут составить бизнес-план для успешного развития их проекта. Получателем "Кейса" окажут юридическое сопровождение: помогут составить типовые договоры для работы, а опытные юристы ответят на все возникшие у самозанятого правовые вопросы.

Для того чтобы получить "Кейс", самозанятый должен быть зарегистрирован в системе "Мой налог". До 30 числа каждого месяца желающие смогут подать заявку на участие в конкурсе, итоги которого подводят 10 числа следующего месяца. Все победители смогут получить "Бизнес-кейс" онлайн или в центре "Мой бизнес" в своем городе. Приятным бонусом для победителей станут брендированные бизнес-паки: блокнот, флешка и ручка от "Мой бизнес 63". Подать заявку на участие в конкурсе можно на сайте Mybiz63.ru.

Основатель творческой мастерской по валянию из шерсти "Бешеная пчелка" Анастасия Силина стала самозанятой совсем недавно, но уже вошла в число обладателей "Кейса". "Это настолько важно и ценно для всех, кто находится только в начале своего предпринимательского пути, — поделилась впечатлениями она. — В первую очередь, конечно, нужно составить бизнес-план — эта услуга предусмотрена в "Кейсе". А еще необходимо выбрать обучение, ведь только обладая знаниями, можно заниматься бизнес-планированием. Я очень рада, что получила своевременную и актуальную помощь. Своим примером я хочу показать, что в нашем регионе, действительно, поддерживают самозанятых и предпринимателей!", — добавила Анастасия Силина.