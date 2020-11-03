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Самарский студент стал лауреатом национальной премии среди инженеров-конструкторов

САМАРА. 3 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Студент 4 курса Самарского аграрного университета Виктор Копытин стал лауреатом национальной премии им. А.А. Ежевского, которую учредила и ежегодно проводит при поддержке Минпромторга России Ассоциация "Росспецмаш".

Научным руководителем молодого инженера-конструктора является д. т. н., профессор кафедры "Сельскохозяйственные машины и механизация животноводства" Юрий Киров.

Студент представил проект "Разработка мобильной биогазовой установки". Работа была высоко оценена экспертной комиссией, состоящей из руководителей ведущих российских заводов по производству сельхозтехники, Ассоциации "Росспецмаш", ФГУП НАМИ, представителей Минпромторга России и специализированных СМИ.

Отметим, что участниками конкурса являются студенты 2-4 курсов бакалавриата и 2-5 курсов специалитета высших учебных заведений очной формы обучения, представляющие факультеты, которые связаны с конструированием машин для сельского хозяйства.

Премия направлена на развитие научного потенциала в области отечественного сельхозмашиностроения, поддержку талантливых студентов, содействие их профессиональному росту, выстраивание более тесного взаимодействия между высшими учебными заведениями и заводами — производителями сельхозтехники.

Победителями престижного конкурса в 2020 году стали 12 молодых конструкторов за разработки в сфере сельхозмашиностроения — студенты вузов из Кабардино-Балкарской Республики, Республики Башкортостан, Белгородской, Орловской, Ростовской, Челябинской, Самарской, Ульяновской и Иркутской областей, из Москвы и Санкт-Петербурга.

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