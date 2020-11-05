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Театр Культура

В театре оперы и балета пройдут вечера балетов на музыку Дмитрия Шостаковича

САМАРА. 5 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В самарском театре оперы и балета 7 и 8 ноября состоится премьера вечера балетов на музыку Дмитрия Шостаковича.

Фото: САТОБ

Зрителям представят балетный дивертисмент, мировую премьеру балета "Фортепианный концерт" — первую работу, которую для самарского театра создает хореограф из Санкт-Петербурга Максим Петров, а также балет "Ленинградская симфония" на музыку Седьмой (Ленинградской) симфонии Дмитрия Шостаковича, первое исполнение которой состоялось 5 марта 1942 г. в Куйбышеве.

Художественный руководитель и главный дирижер театра Евгений Хохлов рассказал: "Это очень интересная и необычная работа, состоящая из разнохарактерных и разножанровых произведений Дмитрия Шостаковича. Мы пошли за идеей наших хореографов, которые реконструируют номера для балетного дивертисмента, ставят мировую премьеру (это "Фортепианный концерт") и представляют классический балет "Ленинградская симфония", музыка которого имеет особое значение для нашего города".

Возвращением "Ленинградской симфонии" на самарскую сцену руководит балетмейстер-репетитор Мариинского театра Вячеслав Хомяков. Репетиции уже идут на большой сцене театра.

Костюмы артистов для премьеры практически готовы. Как рассказала художник по костюмам для балета "Ленинградская симфония" Татьяна Ногинова, в этой постановке она выступает как реконструктор. Балет "Ленинградская симфония", либретто и хореография которого созданы Игорем Бельским, на тот момент артистом балетной труппы театра им. Кирова (ныне Мариинский театр), был впервые представлен на сцене 14 апреля 1961 года. Оформление создавал художник-плакатист Михаил Гордон. "Наша задача была из современных тканей создать такие силуэты и формы на сцене, чтобы у зрителя появлялось аутентичное ощущение от спектакля", — поделилась Татьяна Ногинова.

В Советском Союзе этот балет ставился повсеместно. В Куйбышев спектакль пришел в 1986 г., постановку осуществлял сам Игорь Бельский, дирижером-постановщиком стал главный дирижер театра Александр Говоров. Как и новая постановка 2020 г., предыдущий спектакль был оформлен по мотивам сценографии Михаила Гордона.

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