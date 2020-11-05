16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Самарца обвиняют в обмане работодателя на 2,2 млн рублей Самарчанка, обкрадывавшая пенсионеров, пойдет под суд У трех парней из Самары изъяли более 1,4 кг героина Жителя Нефтегорского района осудили по обвинению в мошенничестве с топливом на 2,4 млн рублей Гастарбайтер за контрабанду 20 кг героина получил 13 лет

Преступления Происшествия

Под Сызранью задержали рыбаков-браконьеров

СЫЗРАНЬ. 5 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 46
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Во вторник, 3 ноября, полицейские Сызранского ЛО МВД России на транспорте задержали 45-летнего незаконно рыбачившего жителя Самарской области.

Мужчина пользовался запрещенным орудием лова - острогой.

А днем ранее, 2 ноября, сотрудники того же отдела поймали 50-летнего мужчину, добывавшего рыбу электроудочкой, использование которой также запрещено. Об этом сообщили в УТ МВД России по ПФО.

В окружном управлении транспортной полиции отметили, что сейчас по фактам случившегося ведутся проверки, решается вопрос о возбуждении уголовных дел.

Гид потребителя

Фото на сайте

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6