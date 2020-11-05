Под Сызранью задержали рыбаков-браконьеров

Во вторник, 3 ноября, полицейские Сызранского ЛО МВД России на транспорте задержали 45-летнего незаконно рыбачившего жителя Самарской области.
Мужчина пользовался запрещенным орудием лова - острогой.
А днем ранее, 2 ноября, сотрудники того же отдела поймали 50-летнего мужчину, добывавшего рыбу электроудочкой, использование которой также запрещено. Об этом сообщили в УТ МВД России по ПФО.
В окружном управлении транспортной полиции отметили, что сейчас по фактам случившегося ведутся проверки, решается вопрос о возбуждении уголовных дел.