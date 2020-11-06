Иммунолог: "Не торопитесь сдавать кровь на антитела"

О выработке иммунитета к COVID-19, о мерах предосторожности, о роли "гормона стресса" в профилактике заболеваний - в интервью с врачом аллергологом-иммунологом, ревматологом, врачом превентивной медицины и заведующей отделением "ЛДЦ иммунологии и аллергологии" Натальей Суздальцевой.

— Наталья Алексеевна, понятно, что статистика по коронавирусу в регионе неутешительна, что меры со стороны органов власти принимают все более глобальные масштабы, но, что говорит в этом плане медицинское сообщество?

— Научное сообщество, в части работы с иммунитетом, солидарно как никогда. Иммунитет — наше все. И состояние иммунной системы оказывает влияние на течение любого инфекционного процесса, в том числе и новой коронавирусной инфекции COVID-19.

Маски, антисептики, дистанция — все это известно и имеет место быть, но мы, врачи, обращаем особое внимание на качество жизни. Важно для всех без исключения: здоровый сон восемь часов в сутки, сбалансированное питание с достаточным содержанием белков, жиров, витаминов, микроэлементов, чтобы организм не испытывал дефицита.

И еще: оставайтесь в спокойном состоянии. При стрессе выделяется гормон кортизол, который оказывает угнетающее воздействие на иммунную систему.

- Сложно не поддаваться панике в сложившихся обстоятельствах. Каждый день новая информация, новый симптом… С какими симптомами все-таки людям стоит бить тревогу, на что обращать внимание в своем самочувствии? Обозначьте, если можно так сказать, "иммунные маркеры".

- Сложно, но паника не лучший помощник. Если вы имеете в виду симптомы коронавирусной инфекции, то, действительно, все очень размыто. Чаще всего инфекция начинается с потери или ослабления обоняния, слабости, сильной головной боли, повышения температуры тела, чувства ломоты в мышцах и суставах. Со временем к этим симптомам могут присоединиться одышка, кашель и извращение вкусовых рецепторов.

Не нужно проявлять самодеятельность и лечиться по схемам из интернета. Вызывайте врача. Время в этой ситуации очень важно. Врачом будет назначены анализы. Для диагностики оценки прогноза инфекции имеют значение показатели активации макрофагов (клетки, способные поглощать и переваривать чужеродные или вредные для организма частицы — прим. ВН), цитокинового шторма (воспалительная реакция в организме, при которой уровень цитокинов в крови резко возрастает, что приводит к атаке иммунитета на клетки и ткани собственного организма - прим. ВН), в том числе С-реактивный белок, ферритин, СОЭ, а также признаки нарушения микроциркуляции D-димер (белковый фрагмент, который образуется при растворении кровяного сгустка, возникающего при свертывании крови, и является маркером тромбообразования). Результаты лабораторных исследований должен интерпретировать только врач.

- Другими словами? никакого самолечения…

- Однозначно. Скажу больше: при наличии клинических признаков в нарушении работы иммунной системы таких как: частые острые инфекционно-воспалительные заболевания, наличие очагов хронической инфекции, онкологические и аутоиммунные болезни вопрос об индивидуальной профилактике COVID-19 должен решать только врач аллерголог-иммунолог. Недопустимо самостоятельное назначение иммуномодуляторов, так как часть из них могут утяжелять течение коронавирусной инфекции.

- Что делать тем, кто уже победил "корону"? Выработан уже протокол восстановления иммунитета после COVID-19?

- Задачи профилактики и восстановления иммунитета после болезни разные, и соответственно разные подходы к решению. И каждый раз перед проведением иммунореабилитации врач проводит иммунологическое обследование и индивидуально подбирает препараты для коррекции выявленных нарушений.

COVID-19, с этой точки зрения, ничем не отличается. Это всегда будет индивидуальная программа, обширная, разноплановая и один рецепт для всех выписать нельзя.

- А что лучше защищает: вакцина или приобретенный при встрече с инфекцией иммунитет? Ваше мнение, как иммунолога.

- К сожалению, пока мало данных как об эффективности вакцин, так и о выработке защитных антител. Наряду с антительным ответом на вирус эффективным признается клеточный, цитотоксический иммунитет, оценить который в лабораторных условиях пока невозможно во всем мире.

Но как иммунолог, прошу всех не торопиться сдавать кровь на антитела. К сожалению, люди сейчас в панике, много информации, много "сарафанного радио" и часто мы сами себе ставим диагноз и бежим в лаборатории за подтверждением. Надо понять: IgM антитела появляются лишь на 5-7 день болезни, а IgG начинают появляться лишь на 14-21 дни, иногда эти сроки могут затягиваться. Наличие антител показывает, что ваш организм контактировал с вирусом.

- Есть ли у ученых понимание по возможности повторно заболеть коронавирусом?

- До настоящего времени этот вопрос остается дискутабельным. Но? в любом случае, если и будет второй контакт с вирусом, инфекция должна протекать менее агрессивно.

- То есть в любом случае мы с вами говорим о хорошей перспективе...

Однозначно, да. Меньше стресса, больше внимания себе и своему организму.