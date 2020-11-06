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Театр Культура

Театр "Грань" примет участие в фестивале "Старший сын — 55"

НОВОКУЙБЫШЕВСК. 6 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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С 5 по 29 ноября на сайтах Медиа-проекта АRTИСТ и Международного Театрального фестиваля "Золотой Витязь" покажут спектакли фестиваля "Старший сын — 55". Фестиваль, посвящен 55-летию пьесы Александра Вампилова.

Запись спектакля "Старший сын" театра-студии "Грань" будет открыта 14 ноября и останется доступной для просмотра до окончания фестиваля — 29 ноября.

Всего в программе 26 версий пьесы "Старший сын" из России, Франции и Казахстана.

Где-то герои Вампилова до сих пор живут в 1960-х годах прошлого века, а у кого-то они давно отправились в будущее — искать разрушенные связи и мир, в котором чужие люди неожиданно становятся родными.

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