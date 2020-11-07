В Самаре показали балеты на музыку Дмитрия Шостаковича

В субботу, 7 ноября, в Самаре торжественные мероприятия в рамках Международного патриотического проекта "Парад Памяти" завершились в театре оперы и балета мировой премьерой балетов на музыку Дмитрия Шостаковича.

Вечерняя программа началась с балетного дивертисмента. Номером "Трагическое скерцо", который создан на основе второй части Десятой симфонии ми минор, стартовала череда отрывков из разных спектаклей.

Первое отделение продолжил номер из балета "Страница прошлого". Этот спектакль, поставленный в Кировском (ныне Мариинском) театре в 1982 г., задумывался как предыстория "Ленинградской симфонии" и по замыслу хореографа представлял собой оживающие старые фотографии из жизни трех Рабочего, Солдата и Матроса. На одной из них — той, что вошла в вечер балетов, — перед заводской проходной отплясывал со своей девушкой Рабочий. В этом номере звучат четвертая и шестая части из Второй балетной сюиты Дмитрия Шостаковича.

Зрители увидели "Спортивный танец западной комсомолки и четырех спортсменов" — номер из второго акта балета "Золотой век", "Праздничный вальс" — на музыку первой части Балетной сюиты № 3, "Танец с зонтиками" — номер на музыку пятой части Балетной сюиты № 1, так называемого "Вальса-шутки", который был написан для балета "Болт" в 1931 году.

Также зрителей ждала мировая премьера балета "Фортепианный концерт". Это первая работа, которую для самарского театра создал хореограф из Санкт-Петербурга Максим Петров. Завершился вечер балетом "Ленинградская симфония" на музыку Седьмой симфонии Дмитрия Шостаковича. Ее первое исполнение состоялось 5 марта 1942 г. в Куйбышеве.

"Это очень интересная и необычная работа, состоящая из разнохарактерных и разножанровых произведений Дмитрия Шостаковича. Мы пошли за идеей наших хореографов, которые реконструируют номера для балетного дивертисмента, ставят мировую премьеру (это "Фортепианный концерт") и представляют классический балет "Ленинградская симфония", музыка которого имеет особое значение для нашего города", — рассказал художественный руководитель и главный дирижер театра Евгений Хохлов.