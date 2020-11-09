Габибулла Хасаев: "Область без потрясений переживает этот кризис"

Во вторник, 10 ноября, на расширенном заседании областного правительства будет обсуждаться главный финансовый документ — в Самарской области завершается формирование бюджета на 2021 год. .

Председатель комитета по бюджету Самарской губернской думы Габибулла Хасаев рассказал о том, как принятые руководством региона меры в период пандемии позволили усилить соцподдержку населения и продолжить реализацию крупных инвестпроектов.

"Нынешний кризис не имеет аналогов. Пандемия привела к тому, что многие виды деятельности, например, малый и средний бизнес, приостановили свою деятельность. Безусловно, это привело к безработице, инфляции, и совпало в глобальном плане со снижением цен на нефть, с очень высокой волатильностью рубля, к сожалению, падением его курса по отношению к мировым валютам. Все это в совокупности создало действительно беспрецедентную ситуацию, из которой нужно было искать выход. За этот короткий период времени были приняты оперативно взвешенные решения, которые минимизировали потери, удалось стабилизировать доходы населения. Беспрецедентные меры поддержки для семей с детьми были приняты на правительственном уровне. Безработным выплатили дополнительные пособия, предприятиям малого и среднего бизнеса — субсидии для того, чтобы поддержать тех, кто потерял работу. Кроме федеральных мер поддержки, на региональном уровне были приняты меры поддержки малого и среднего бизнеса, населения.", — заявил Габибулла Хасаев.

По словам председателя бюджетного комитета, область не просто не остановила реализацию инфраструктурных проектов, а расширила их объем и финансирование.

"Еще не было такого, чтобы в одной области строилось одновременно три крупных мостовых перехода: Волжский мост, Самарский мост, мост через Сок. И если мы посмотрим на бюджет, то это бюджет развития — капитального строительства, жилищного строительства, у нас практически не уменьшилось финансирование. Это очень важный момент, потому что нужно всегда обеспечивать баланс между текущим потреблением и будущим развитием, как бы трудно это не было", — заявил Хасаев.

Безусловно, гигантская нагрузка легла на сферу здравоохранения. История и мировая практика не имеют таких аналогов, и понятно, что сегодня весь мир испытывает шок. Нет ни одной страны, которая не пострадала бы и была бы в полной мере готова к пандемии коронавируса, отметил он.

"Пришлось внутри бюджета сделать перераспределение в пользу здравоохранения и создания новых мощностей для лечения, для обеспечения медицинских учреждений врачебным персоналом, приобретения нового дорогостоящего оборудования, лекарственных средств. На это полностью ресурсы бюджета заложены. Несмотря на такую непредвиденную, непредсказуемую нагрузку, бюджет все-таки выдержал это испытание. Конечно, определенные потери мы несем. Безусловно, это снижает наши возможности. Мы ожидаем уровня снижения доходов на 20 млрд руб. и более в течение этого года. Расходы были запланированы с учетом этих доходов. Поэтому нужно отдать должное губернатору, правительству Самарской области, которые наладили эффективное взаимодействие с федеральным Правительством, и мы получили огромную помощь из федерального бюджета, что компенсировало выпадающие доходы. В итоге совокупность всех принятых руководством региона мер привело к тому, что область без потрясений переживает этот кризис", — считает Габибулла Хасаев.