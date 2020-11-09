Геннадий Котельников: "Выстоять, выдержать и продолжать развивать регион"

В этом году пандемия коронавирусной инфекции стала серьезным ударом абсолютно для всех отраслей жизнедеятельности. Самарская область ощутила кризис в полной мере. В преддверии принятия бюджета на следующий год свою оценку принимаемым мерам дал председатель Самарской губернской думы Геннадий Котельников.

"Дмитрий Игоревич Азаров, как руководитель региона, и вся его команда поставили задачу, и мы, депутаты, поддерживаем это — сохранить в первую очередь социальную защиту населения. Возвращены ветеранам доплаты к пенсиям, увеличены выплаты семьям на детей. Продлили срок ипотеки, продлили сроки уплаты многих налогов, большие послабления предусмотрены для малого и среднего бизнеса. Огромные средства в период пандемии идут на здравоохранение, чтобы оказать помощь всем больным. В нашем регионе делается все для нуждающихся в помощи. Люди работают в режиме 24/7", — отметил Геннадий Котельников.

Он перечислил и проекты, которые продолжают возводить и в период пандемии. "Продолжаются гигантские стройки. Заканчиваем мост через реку Самару. Быстрыми темпами возводится Сокский мост, в планах закончить его раньше срока. Грандиозный мост через Волгу строится в районе села Климовка, это многомиллиардный объект, значимый не только для нашего региона, но и для всей страны. Сколько школ, детских садов, лечебных учреждений заново строятся. Сейчас строится больше, чем даже до пандемии! Изменилось отношение к медицине, науке. А как развивается агропромышленный комплекс, какой урожай собрали в этом году! Колоссальная поддержка малого и среднего бизнеса. Большой бизнес сам справится, что-то перераспределит, перенаправит, а малый и средний нужно поддержать, чтобы завтра ничего не остановилось", — считает спикер губдумы.

"Я просто уверен, что бюджет следующего года сформирован таким образом, что все гигантские стройки, необходимая социальная защита населения будут сохранены во что бы то ни стало. Политика, которую проводит губернатор, направлена на обеспечение нормальной жизни всех жителей региона и, что важно, направлена на будущее. Конечно, некоторые вещи отодвинутся, некоторые перенесем на более поздний период. В то же время национальные проекты и социальные обязанности выполняем полностью", - уверен Котельников.