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Театр Культура

"Уместный театр" презентовал спектакль "Никто не слышал"

САМАРА. 10 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Осень 2020 не так богата на самарские театральные премьеры — все-таки условия пандемии внесли свои коррективы. Но "Уместный театр" несмотря, ни на что сделал подарок поклонникам "новой драмы" и 19 октября на площадке Экспо-Волга презентовал спектакль по пьесе Александры Стрижевской "Никто не слышал". В декабре 2019 года режиссер Игорь Катасонов на фестивале "Левановка" вместе с актерами "Уместного" показал эскиз спектакля, а уже летом ребята получили премию фестиваля "Наш кислород" в Белгороде.

Фото: Иван Воронич

Сюжет пьесы Александры Стрижевской предельно прост. Леша (Владислав Кричмарь) — мужчина средних лет, "без памяти" влюбляется в молодую девушку Яну (Ольга Арнаутова) — студентку театрального института. В порыве чувств он совершает акт насилия. Спустя несколько лет Яна влюбляется в режиссера по прозвищу Карабас (Игорь Катасонов) и рассказывает ему о произошедшей с ней беде. Заканчивается пьеса трагедией для всех героев. Если характеризовать само драматургическое произведение автора, то мы можем говорить о его монологичности. Действия и диалоги в пьесе практически полностью отсутствуют, вместо них каждый из четырех героев рассказывает свою историю жизни. Поэтому справедливо может появиться вопрос: "Как же ставить такую пьесу"? Уместные подошли к нему, как всегда, неординарно.

Декорацией для спектакля послужил куб с четырьмя дверьми, которые периодически открывались и закрывались актерами. Каждый из зрителей мог заглянуть в любую дверь и увидеть происходящее под своим углом зрения. Возникает своего рода эффект подглядывания за чужой жизнью. А это всегда интересно, не правда ли? Свет также играл в спектакле особую роль. Неяркий, приглушенный, он акцентировал внимание на интимности происходящего, сближая тем самым зрителя и героя и настраивая их на откровенный разговор друг с другом. Хотелось бы отметить в спектакле грамотный режиссерский подход к показу интимных сцен. Удалось избежать той пресловутой пошлости, которой зачастую грешат постановщики. С помощью контактной импровизации (танец, в котором импровизация строится вокруг точки контакта с партнером) зрителю и так было понятно, что сейчас происходит с героями.

По замыслу режиссера актеры должны были перемещаться не только внутри куба, но и выходить за его пределы. Угловатость, теснота декораций символизирует внутренний дискомфорт героев, их несвободу. Переступая порог куба и обращаясь к зрителю, каждый из них пытается найти с ним хотя бы какую-то связь, отклик или сочувствие. Потому что там, внутри, их НИКТО НЕ СЛЫШИТ.

В пьесе Стрижевской мы сопереживаем всем героям, несмотря на их поступки, этим она и примечательна. Леша не является страшным и бездушным злодеем, хотя он и изнасиловал девушку, просто в какой-то момент он не смог совладать с нахлынувшими чувствами, не отдавал себе отчет в своих действиях. Мы видим в какой напряженной обстановке он живет, и как подавляется его собственное "Я". Казалось бы, чего жаловаться: красивая хозяйственная жена Ольга (Татьяна Артемьева), две дочки. Но между ними совершенно нет никакой связи. В спектакле это выражается через непрекращающиеся монологи героев, которые в итоге не пересекаются. Наиболее остро диалогичность проявляется лишь в отношениях Карабаса и Яны, их объединяет не только общая профессия, но и чувства, мысли и мироощущение.

На первый взгляд, незамысловатость сюжета пьесы, почти полное отсутствие декораций в спектакле может произвести обманчивое впечатление на зрителя. Но если капнуть немного глубже, присмотреться к деталям и попытаться проанализировать, то можно сказать, что в пьесе поднимаются важные проблемы: любви, предательства, внутренней несвободы, страха… Проблемы, с которыми сталкивался почти каждый из нас. Только в спектакле они актуализируются и визуализируются.

Для тех, кто не успел посмотреть спектакль в октябре, будет возможность увидеть его 16 и 23 ноября в Экспо-Волге.

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