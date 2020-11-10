Самарские таможенники задержали грузовик с контрафактными сладостями

Сотрудники самарской таможни задержали грузовик с контрафактной кондитерской продукцией, сообщает ведомство.

На КПП "Акбулак" в Оренбургской области таможенники остановили грузовик с кондитерскими изделиями. У водителя отсутствовало разрешение правообладателя на ввоз товаров с изображением персонажей мультфильма "Тачки" и кукол LOL. В итоге досмотрели весь товар. Оказалось, что без разрешения на использование товарных знаков и авторских прав перевозили около 2000 единиц кондитерской продукции.

Согласно документам, товар ввезли в Казахстан из КНР и Турции и перепродавали в Оренбургской области.

Представители правообладателей подтвердили незаконность использования товарного знака и авторского права. Ущерб составил более 1,5 млн рублей.

Возбуждены четыре административных дела. Товар изъят.