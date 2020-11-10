Элла Памфилова поблагодарила Дмитрия Азарова за снижение "муниципального фильтра" на выборах

Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова в эксклюзивном интервью информагентству ТАСС поблагодарила руководителей Самарской, Ивановской, Калужской, Курганской и Ярославской областей, которые прислушались к предложению снизить "муниципальный фильтр" на выборах глав субъектов РФ.

По ее мнению, федеральное законодательство в этой части требует корректировки.

"Анализ практики проведения выборов глав субъектов РФ в 2012–2020 гг. показал, что высокий уровень "муниципального фильтра" не позволяет ряду кандидатов, обладающих определенным доверием и поддержкой граждан, собрать необходимое число подписей для выдвижения, что приводит к снижению здоровой конкуренции, падению интереса к выборам со стороны жителей регионов, и, в конечном итоге, снижает ответственность избранного лица и качество его управления. Поэтому полагаю, что было бы целесообразно внести изменения в федеральный закон "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов РФ", — отметила глава ЦИК России.