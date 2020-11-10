Убийца тольяттинского бойца Ильи Тягуна получил 8,5 лет

В суде Центрального района Тольятти под председательством судьи Анастасии Федоровой огласили приговор Азизу Хидирову, которого обвиняли в убийстве спортсмена Ильи Тягуна и в незаконном обороте оружия. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в прокуратуре Самарской области.

Напомним, 27 июня 2019 г., примерно в 20:00, у дома № 37 по ул. Калмыцкой Тольятти было обнаружено тело директора бойцовского клуба "Ахмат-Тольятти" Ильи Тягуна с огнестрельными ранениями. По факту случившегося возбудили уголовное дело об убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ). Под подозрением оказался местный житель Азиз Хидиров.

Момент преступления попал на видео. На записи видно, как двое мужчин — Илья Тягун и мужчина, похожий на Азиза Хидирова, разговаривают о чем-то и расстаются мирно. Могло показаться, что они даже пожали друг другу руки. Когда Тягун уходил, подозреваемый несколько раз выстрелил ему в спину.

После случившегося Хидиров скрылся и был объявлен в розыск. 6 февраля подозреваемого задержали. Ему предъявили обвинение в убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ) и в незаконном обороте оружия (ч. 1 ст. 222 УК РФ).

5 ноября суд приговорил Азиза Хиддирова к восьми с половиной годам лишения свободы в колонии строгого режима.