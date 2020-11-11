На реконструкцию Дворца спорта в Самаре и тольяттинской набережной могут выделить еще более 2 млрд рублей

В Комитет Госдумы по бюджету в ответ на обращение в Минфин депутата от Самарской области Леонида Симановского поступили две поправки правительства РФ к законопроекту "О федеральном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов".

Одной поправкой предусмотрено выделение дополнительных бюджетных ассигнований на реконструкцию Дворца спорта в Самаре в размере 1 572,9 млн рублей. Второй - выделение 627,1 млн рублей на реконструкцию набережной в Тольятти. Об этом сообщил Леонид Симановский - депутат от Самарской области и первый заместитель председателя Комитета Госдумы по бюджету.

Напомним, на прошлой неделе Леонид Симановский после обращения к нему губернатора Самарской области Дмитрия Азарова направил в Минфин два письма с просьбами о выделении средств из федерального бюджета на эти объекты.

В письме о Дворце спорта отмечалось, что объект должен быть введен в эксплуатацию в следующем году в рамках исполнения госпрограммы "Развитие физической культуры и спорта". При этом в новом трехлетнем бюджете запланировано выделить на завершение строительства лишь около 3 млрд рублей.

Однако расчеты делались еще в 2016 году, когда реконструкция Дворца спорта только начиналась, и теперь, с учетом изменений в экономической ситуации за четыре года, смета потребовала корректировки почти на 1,6 млрд рублей.

Расходы же на реконструкцию Автозаводской набережной в Тольятти вообще не были запланированы в проекте нового трехлетнего бюджета.

В связи с этим Леонид Симановский в своем письме указал на необходимость срочного решения проблемы: реконструкция набережной важна не только с точки зрения создания благоустроенной зоны отдыха для жителей города, но и с точки зрения безопасности.

Набережная препятствует разрушению береговой полосы вследствие негативного воздействия Куйбышевского водохранилища. Однако параметры областного бюджета сейчас ограниченны, для реализации проекта требуется софинансирование из федерального бюджета в размере 627,1 млн рублей.

"Незамедлительная реакция Минфина на просьбы о выделении необходимого финансирования из федерального бюджета на реконструкцию Дворца спорта в Самаре и набережной в Тольятти означает, что в правительстве РФ также оценивают эти объекты как очень важные - и для области, и для страны. Там согласились с нашими выводами о том, что возникшие проблемы с реконструкцией этих объектов требуют срочного решения. Дворец Спорта в Самаре необходим и для жителей области, и в целом для развития спорта в стране. Набережная в Тольятти - это не только зона отдыха для жителей и гостей города, но и вопрос безопасности для города. На следующей неделе Комитет Госдумы по бюджету в рамках подготовки трехлетнего бюджета ко второму чтению начнет рассматривать огромное количество поправок в проект бюджета от правительства, депутатов, всех регионов страны. Как обычно, развернется борьба за каждый бюджетный рубль. Я буду настаивать, чтобы инициированные мной вместе с губернатором Самарской области поправки правительства были приняты, необходимые на реконструкцию указанных объектов средства были обязательно учтены в расходах бюджета на следующий год", - пояснил после поступления в Госдуму поправок правительства РФ Леонид Симановский.