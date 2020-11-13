Самарский депутат внес законопроект об оплате ТКО по факту накопления

Депутат Государственной Думы от Самарской области Игорь Станкевич внес в федеральный парламент законопроект о введении расчета за вывоз твердых коммунальных отходов по факту накопления. Инициативу он обосновывает "большим социальным запросом".

"Никто не предлагает отказываться от расчета по метрам и по людям, но надо предоставить право тем, кто готов — подготовил контейнерную площадку, выполнил требования — рассчитываться по факту собранных отходов. До сих пор существует положение, при котором граждане, не проживающие в жилье (например, во время командировки), вынуждены платить за него", — отметил депутат.

По его словам, правительство дало положительное заключение на концепцию законопроекта. Его также поддержал 51 регион, еще семь не имеют замечаний, а 17 не представили отзывы. 10 субъектов федерации выступили против. Также проект не поддержали регоператоры.

Игорь Станкевич также сообщил, что внес еще один законопроект по мусорной теме — он связан с расчетом платы за вывоз ТКО по метрам. "Госдума высказала свою позицию — этого не должно быть. Не всегда и не везде расчет по метрам может быть применен", — комментирует депутат.

Напомним, сейчас федеральное законодательство не предусматривает возможности оплачивать вывоз ТКО по факту оказания услуги — граждане должны вносить плату за жилье, в котором они фактически не живут и за периоды отсутствия.

В Самарской области нормативы привязаны к площади жилья (в городских округах) и количеству проживающих (в сельских районах). Активисты пытались оспорить их в суде, но безрезультатно.

Также отметим, что сейчас в работе находится инициированный Минприроды РФ законопроект, предусматривающий возможность оплаты вывоза отходов, исходя из количества и объема мусорных контейнеров на придомовых площадках.