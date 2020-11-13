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Преступления Происшествия

В Хворостянском районе у браконьеров изъято 647 раков

ХВОРОСТЯНКА. 13 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Хворостянском районе выявлены двое 33-летних жителей Приволжского района, осуществляющие незаконную добычу раков на участке акватории Саратовского водохранилища с применением запрещенного способа лова "на подсветку".

Полицейский изъял у граждан 647 особей раков, а также световые приборы, с помощью которых злоумышленники осуществляли вылов. Ущерб от незаконной добычи водных биологических ресурсов составил более 74 тыс. рублей.

По данным полицейских, ранее один из подозреваемых был судим за кражу и грабеж.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 256 УК РФ "Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов". Максимальное наказание, предусмотренное данной статьей — лишение свободы на срок до пяти лет.

Изъятые у граждан раки выпущены в естественную среду обитания.

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