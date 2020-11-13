Женщина, потребовавшая алименты за "нагулянного" ребенка, попала под суд

Жительница Самарской области попала под суд за требование с бывшего мужа алиментов, на ребенка которому он не является биологическим отцом.

Дело рассматривалось в суде Богатовского района. Из его материалов следует, что в марте 2019 г. женщина подала в мировой суд заявление о выдаче судебного приказа о взыскании алиментов на содержание троих детей. По вынесенному приказу с мужчины взыскали почти 100 тыс. рублей.

При этом еще в 2017 г. решением другого суда было установлено, что экс-супруг женщины не является биологическим отцом одного из детей.

В итоге было возбуждено уголовное дело по факту мошенничества. Причиненный ущерб был оценен в 33 тыс. рублей.

В сентябре этого года дело поступило в суд. Однако в октябре оно было прекращено по примирению сторон. При этом потерпевшему был возмещен ущерб.