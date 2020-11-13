Жителя Новокуйбышевска будут судить за нападение на полицейского

В Новокуйбышевске в суд направили уголовное дело 28-летнего местного жителя, обвиняемого в нападении на полицейского, сообщает прокуратура Самарской области.

По версии следствия, ночью 30 января 2020 г. возле травматологического отделения городской больницы сотрудник МВД сделал пьяному мужчине замечание по поводу распития спиртного в общественном месте. За это самарец несколько раз ударил полицейского. В тот же день дебошир умудрился ударить в лицо правоохранителя прямо в отделе полиции.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения.