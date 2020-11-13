Правительство РФ продлило налоговые отсрочки для предпринимателей

До конца года будут действовать отсрочки по налогам, авансовым платежам и страховым взносам для малого и среднего бизнеса, индивидуальных предпринимателей, признанных пострадавшими от пандемии коронавируса. Соответствующее постановление подписал на днях председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

В перечень пострадавших попали предприятия в области культуры, туризма, гостиничного бизнеса и общественного питания, в развлекательной и спортивной сферах. Отсрочка будет действовать и для предприятий в области организации конференций и выставок.

Активная поддержка предпринимательства в разгар пандемии была организована и на региональном уровне. По поручению Дмитрия Азарова Самарская область одной из первых начала разработку антикризисных мер.

В регионе были утверждены отсрочки по налогам и арендным платежам, фактическое обнуление налоговой ставки и другие льготы. В части финансовой помощи на 640 млн рублей был докапитализирован Гарантийный фонд Самарской области, где сегодня любой предприниматель, независимо от сферы деятельности, может получить микрозайм до 5 млн рублей, по ставке от 2,125% и сроком до двух лет. По состоянию на 9 ноября ГФСО уже выдал 170 микрозаймов на общую сумму 316,2 млн рублей. Такие "дешевые деньги" представители малого и среднего предпринимательства могут направить на любые нужды бизнеса.

"В различных формах малое и среднее предпринимательство было поддержано на сумму более 33 млрд рублей, — подчеркнул министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов. — Мы приложили много усилий по информационному сопровождению доступных для предпринимателей мер государственной поддержки через СМИ, платформу Mybiz63.ru, "горячую линию". В целом по всем каналам связи было обработано более 5 тысяч обращений предпринимателей", — добавил министр.