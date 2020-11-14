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В ДТП на трассе Самара-Бугуруслан пострадали два человека

САМАРА. 14 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В субботу, 14 ноября, на трассе Самара-Бугуруслан в Похвистневском районе пьяный водитель устроил аварию, где лоб в лоб столкнулись два легковых автомобиля, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

Виновник ДТП выехал на полосу встречного движения. Оба водителя получили незначительные телесные повреждения.

Полицейские обратили внимание, что от водителя, выехавшего на "встречку" сильно пахнет алкоголем. Медицинское освидетельствование подтвердило, что мужчина употреблял спиртное перед тем, как сесть за руль.

Как выяснили правоохранители, до этого 29-летнего мужчину уже задерживали за рулем в нетрезвом виде, и из-за этого он был лишен прав. Против него возбуждено уголовное дело, ему грозит до двух лет лишения свободы.

Гид потребителя

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