В Тольятти у мужчины дома нашли шприц с наркотиком

В отдел полиции №24 Управления МВД России по городу Тольятти обратились местные жители многоквартирного дома, расположенного на улице Советской, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

Они сообщили, что их сосед по лестничной площадке ведет себя неадекватно, возможно содержит наркопритон. По данному обращению выехали полицейские.

В ходе проведения осмотра квартиры, с разрешения жильца и в присутствии понятых, сотрудники полиции обнаружили на кухонном столе медицинский шприц с веществом светлого цвета.

Изъятую находку направили в зкспертно-криминалистический центр ГУ МВД России по Самарской области. Согласно результатам исследования, изъятое вещество является наркотическим средством – дезоморфином, массой 0,094 грамма, что относится к значительному размеру.

В ходе опроса подозреваемый пояснил, что хранил наркотик для личного употребления. По данным полиции, задержанный ранее уже привлекался к уголовной ответственности за аналогичное преступление.

Отделением дознания ОП №24 УМВД России по городу Тольятти в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 228 УК РФ. Санкцией данной статьи предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.