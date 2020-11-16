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Преступления Происшествия

Тольяттинка прописала в своей квартире больше 40 мигрантов

ТОЛЬЯТТИ. 16 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Тольятти 34-летняя жительница незаконно поставила на миграционный учет свыше 40 иностранных граждан по месту своего проживания в многоквартирном доме, расположенном по ул. Лесной в Центральном районе. Квартиру для проживания она не собиралась предоставлять мигрантам.

Ранее подозреваемая к уголовной ответственности не привлекалась, официально не трудоустроена. В ходе опроса задержанная признала свою вину в содеянном в полном объеме и пояснила, что данную услугу она оказывала за денежное вознаграждение.

В отношении подозреваемой возбужденно уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 322.3 Уголовного кодекса Российской Федерации "Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации".

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