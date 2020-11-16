Самарский суд признал экстремистскими некоторые толкования Корана

Красноглинский суд Самары признал экстремистским текстом самую популярную русскоязычную версию священной книги мусульман — тафсир (толкование) Корана в переводе известного исламоведа Эльмира Кулиева, пишет "Самарское обозрение".

По информации издания, поиски признаков экстремизма в двух тафсирах Корана начались весной 2016 г., после ликвидации в пос. Красный Пахарь нелегального молельного дома. Собственником здания является гражданин России Батыр Бекмурадов. В момент появления силовиков в доме находились 54 человека. Здесь изъяли много религиозной литературы и компоненты СВУ, при обезвреживании которых произошла детонация, а само здание подверглось разрушению. Часть посетителей молельного дома — его стали называть "Джамаат Красный Пахарь" — позднее засветились в составе незаконных вооруженных формирований за границей.

В конце 2018 г. с подачи ФСБ прокуратура подала в суд Красноглинского района иск о признании экстремистскими ряда изъятых в Красном Пахаре книг. Среди них оказались тафсир (толкование) Корана за авторством известного исламского богослова Ибн Касира, жившего в XIV в.: смысловой перевод Корана, выполненный переводчиком Эльмиром Кулиевым, и 10 брошюр "Значение и смысл Корана", изданные в Германии.

Как установили правоохранители, "согласно проведенным психологической и лингвистической экспертизам, в отдельных переводах (интерпретациях) изъятой религиозной литературы содержатся признаки оказания психологического воздействия на читателя с целью установления враждебного отношения к группе лиц по религиозному принципу, а также высказывания экстремистской направленности". В духовных текстах выявили "искаженные трактовки" и некие дописанные переводчиком (или редактором) фразы. В версии правоохранителей, "содержание книг не соответствует историческим фактам и призывает мусульман к экстремистским действиям в отношении представителей иных религиозных конфессий".

Русифицированное немецкое издание "Значение и смысл Корана", согласно заявлению, "наполнено комментариями идеолога международной террористической организации "Братья-мусульмане", египетского писателя и философа Сейида Кутба, приговоренного к смертной казни по обвинению в подготовке убийства президента Египта и других высших должностных лиц".

Дело по иску прокуратуры передали на рассмотрение судье Красноглинского суда Ирине Щетинкиной, слушания по нему стартовали в январе 2019 года. В качестве заинтересованных лиц в процесс приглашались издатели спорной литературы и Батыр Бекмурадов, в доме которого изъяли книги.

Тафсир ас-Саади в переводе Кулиева подвергается гонениям не в первый раз. Это самое известное и самое полное толкование Корана, а перевод Эльмира Кулиева — наиболее известный и широко распространенный в РФ. Несколько лет назад тафсир ас-Саади в переводе Кулиева, изданный в Саудовской Аравии, попыталась запретить Приволжская транспортная прокуратура. Дело рассматривалось в Татарстане, в иске было отказано.

В подобных тяжбах представители исламских издателей, как правило, прибегают к доводам о том, что запрет на духовную литературу может затронуть интересы многомиллионной мусульманской общины РФ, а неоднозначные тезисы, касающиеся, в частности, истребления врагов, можно найти в любой традиционной религии. В Красноглинском суде процесс пошел по той же схеме. В качестве специалиста в суд пригласили заведующего кафедрой иностранных языков Московского исламского института Фарита Гараева, который заявил, что "трактовка аятов Корана путем выдергивания их из контекста неприемлема".

На первом заседании суда в январе 2019 г. до оглашения решения не дошло — все закончилось назначением экспертизы спорных текстов. Кроме того, в качестве заинтересованных лиц в процесс вошли Централизованная мусульманская религиозная организация "Совет Муфтиев России" и автор перевода Эльмир Кулиев.

Летом 2019 г. назначили вторую экспертизу, и громкий процесс затих еще на год. А в середине августа 2020 г. судья Ирина Щетинкина огласила решение по делу, признав экстремистскими (за исключением содержащихся в них цитат из Корана) 2-й и 3-й тома тафсира Ибн Касира (издательство "Китаб") и толкование Корана ас-Саади в переводе Кулиева (издательства "Эксмо" и "Умма"), а всего — 2017 страниц текстов. Из списка спорной литературы исключили брошюры "Значение и смысл Корана" немецкого издательства.

В основу решения Красноглинского суда легло заключение эксперта УФСБ РФ по Самарской области, согласно которому спорные тексты содержали "негативные сведения и высказывания, выражающие враждебное отношение к группе лиц, выделенной по признаку отношения к религии (в отношении групп "иудеи", "христиане", "неверующие", "неверные", "кафиры", "многобожники")".

Психологическая экспертиза в исполнении сотрудников педуниверситета установила, что в спорных текстах "содержатся признаки оказания психологического воздействия на читателя с целью установления враждебного отношения к группе лиц по признаку отношения к религии, с целью формирования у него негативных враждебных социальных установок относительно людей немусульманской веры".

Не остались без внимания суда и призывы к ведению военного джихада, то есть так называемого джихада меча (вооруженной борьбе с врагами ислама и мусульманской уммы). Вторая комплексная судебная психолого-лингво-религиоведческая экспертиза, проведенная в НП "Южный экспертный центр", также оказалась не в пользу издателей: согласно ее выводам, спорные тексты "содержат трактовку аятов Корана без учета их исторического контекста, представлены как обобщенные предписания Аллаха, в том числе с указанием на их актуальность для современности". Эти выводы относятся к текстам комментариев, толкования Корана, представленным в печатных изданиях. Экспертная комиссия не проводила отдельного исследования сур, аятов Корана "в связи с их принадлежностью к каноническому религиозному тексту ислама".

Решение Красноглинского суда о признании экстремистскими материалами двух тафсиров Корана уже обжаловано адвокатами издателей. Как следует из информации на сайте Самарского областного суда, апелляционная жалоба зарегистрирована 10 ноября 2020 года. Дата пересмотра пока не назначена. Как следует из апелляционной жалобы, спорные тексты "являются неотъемлемой частью религии ислам, вытекают из текста Корана, не могут рассматриваться в отрыве от комментируемых сур и аятов Корана и исторического контекста, в котором эти аяты ниспосылались, в связи с чем запрет указанных книг фактически повлечет запрет на неразрывную, неотъемлемую часть религии ислам, чем фактически ставит вне закона всю эту религию, которую исповедуют в настоящее время уже более 1 млрд человек во всем мире".

Как считают адвокаты издателей, Коран в оригинале и его смысловой перевод не могут изучаться без комментариев ученых. Много вопросов возникло и к обеим экспертизам — ни в одном экспертном центре не было специалиста, знающего арабский язык. Воинственность спорных текстов защита книгоиздателей увязывает с историческим моментом: тафсир ад-Димашки писался в эпоху завершения крестовых походов, тафсир ас-Саади — в период окончания Первой мировой войны и крушения Османской империи.