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Преступления Происшествия

В Самаре мужчина ограбил банк

САМАРА. 16 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре разыскивают мужчину, совершившего разбойное нападение на банк, сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

13 ноября около 20:00 неизвестный в медицинской маске забрал деньги в банке на ул. Победы, угрожая предметом, похожим на пистолет. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ ("Разбой").

Приметы преступника: на вид 20-25 лет, рост 175-180 см, худощавого телосложения, был одет в темно-синюю куртку, светло-синие джинсы, черные кроссовки с белыми полосками, черную вязаную шапку, на лице находилась синяя маска, на руках белые перчатки.

Правоохранители просят очевидцев произошедшего и всех, кто имеет сведения о личности разыскиваемого или о его местонахождении, сообщить в ближайший отдел полиции непосредственно или по телефонам (846) 373-76-40, 262-27-11, 020 (112 с мобильного).

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