Самозанятых научат предпринимательству на образовательном курсе "На старте бизнеса!"

Министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов представил новую образовательную программу для самозанятых, которая стартовала в регионе 16 ноября.

"Мы запустили новый обучающий курс, на котором самозанятые и начинающие предприниматели получат основополагающие и актуальные знания по ведению бизнеса в современных условиях, что называется "здесь и сейчас", — отметил министр. — Такой вид поддержки пользуется популярностью в регионе: на курс зарегистрировалось более 200 человек, а всего с начала года образовательными услугами воспользовались почти 600 самозанятых. В регионе растет и число граждан, использующих специальный налоговый режим — сегодня этот показатель превысил отметку в 32 тысячи человек", — добавил Дмитрий Богданов.

Новая обучающая программа продлится с 16 по 29 ноября, для удобства участников она пройдет в онлайн-формате. Участники узнают все о статусе самозанятого, о регистрации и работе в системе "Мой налог", преимуществах и ограничениях специального налогового режима. Сразу нескольких занятий в рамках программы будут посвящены тонкостям маркетинга и настройке онлайн-продаж. Программа подойдет и для начинающих предпринимателей.

Мероприятие проводится в рамках реализации нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство". Организатором выступает областное Минэкономразвития.

В качестве преподавателей курса выступят региональные и федеральные эксперты, опытные предприниматели. Они поделятся эффективными бизнес-инструментами, помогут избежать ошибок и выстроить линию развития своего проекта.

Это эксперт по личному бренду и нетворкингу Мария Азаренок (Москва), руководитель бухгалтерской компании "Маржу" Наталья Мартынова (Самара), предприниматель, основатель smm-агентства Татьяна Март (Самара), бизнес-тренер "Академии переговоров Игоря Рызова" Алексей Пашин (Москва), организационный консультант, управляющий партнёр "Лаборатория практического управления" Максим Канухин (Самара), основатель сети детских развивающих студий "Вундеркинд" Наталья Виханова (Самара).

Еще одним бонусом участия в курсе станет возможность найти новых партнеров и отработать с единомышленниками на практике основные скрипты, полученные на обучении. Каждое мероприятие курса будет завершаться вопросно-ответной сессией, во время которой участники смогут задать спикеру интересующие вопросы и получить личную консультацию. Подать заявку на участие в курсе можно на сайте mybiz63.ru.