В Тольятти полицейского заподозрили в нанесении тяжких травм

В Тольятти возбудили уголовное дело по п. "а" ч. 3 ст. 111 УК РФ ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью"). К преступлению может быть причастен полицейский.

По данным областного ГУ МВД, дело возбудили после сообщения из больницы о госпитализации мужчины с травмами.

Как сообщает СУ СК РФ по Самарской области, фигурантами дела являются полицейский водитель ОРОКПО У МВД России по Тольятти и его 32-летний знакомы. По версии следствия, в ночь с 7 на 8 ноября подозреваемые на улице поссорились с 29-летним мужчиной и нанесли ему травмы. Пострадавший находится в тяжелом состоянии в больнице.

Подозреваемые заключены под стражу.

Начальник регионального полицейского главка Александр Винников назначил служебную проверку по факту произошедшего.