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Преступления Происшествия

Жительница Самарской области отдала "спортсмену" из соцсети 1,97 млн рублей

СЫЗРАНЬ. 17 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Сызранском районе в суд направили уголовное дело 43-летнего мужчины и 50-летней женщины, обвиняемых в мошенничестве на 1,97 млн рублей. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

По версии следствия, в августе 2019 г. мужчина в соцсети познакомился с 30-летней жительницей Сызрани. Он сказал, что является спортсменом и часто ездит на соревнования. Когда женщина начала доверять, "спортсмен" выдумал трогательную историю о том, что его якобы преследуют правоохранители за драку, и начал выманивать деньги.

Обманщик дал потерпевшей телефонный номер своего "адвоката", роль которого исполняла знакомая. В течение месяца злоумышленники периодически рассказывали жертве о необходимости материальной помощи. Общий ущерб составил свыше 1,97 млн рублей.

Обвиняемый уже имел судимости за изнасилование, развратные действия, угрозу убийством и разбой. Фигуранты дела находятся под стражей.

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