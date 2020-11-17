16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Двух самарцев обвиняют в избиении мужчины и вымогательстве квартиры Жительница Самарской области отдала "спортсмену" из соцсети 1,97 млн рублей В Тольятти полицейского заподозрили в нанесении тяжких травм Адвокат по делу о драке в отрадненском кафе заявил о проблемах с доказательствами В Самаре мужчина ограбил банк

Преступления Происшествия

Двух самарцев обвиняют в избиении мужчины и вымогательстве квартиры

САМАРА. 17 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 99
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В Самаре закончено расследование уголовного дела двух мужчин 24 и 29 лет, обвиняемых в причинении тяжкого вреда здоровью и вымогательстве, сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

По версии правоохранителей, в середине июля 2019 г. жители Самары договорились с неизвестными избить 62-летнего мужчину во дворе на ул. Некрасовской. Вечером 16 июля они реализовали свой план. После избиения налетчики угрожали жертве ножом и требовали передать им право собственности на квартиру стоимостью более 3,8 млн рублей.

Пострадавший попал в больницу с тяжкими травмами.

В результате были возбуждены уголовные дела по п. "а" ч. 3 ст. 111 УК РФ ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью") и п. "б" ч. 3 ст. 163 УК РФ ("Требование передачи права на имущество под угрозой применения насилия").

Сейчас уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Самарский районный суд Самары для рассмотрения.

Гид потребителя

Фото на сайте

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6