Двух самарцев обвиняют в избиении мужчины и вымогательстве квартиры

В Самаре закончено расследование уголовного дела двух мужчин 24 и 29 лет, обвиняемых в причинении тяжкого вреда здоровью и вымогательстве, сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

По версии правоохранителей, в середине июля 2019 г. жители Самары договорились с неизвестными избить 62-летнего мужчину во дворе на ул. Некрасовской. Вечером 16 июля они реализовали свой план. После избиения налетчики угрожали жертве ножом и требовали передать им право собственности на квартиру стоимостью более 3,8 млн рублей.

Пострадавший попал в больницу с тяжкими травмами.

В результате были возбуждены уголовные дела по п. "а" ч. 3 ст. 111 УК РФ ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью") и п. "б" ч. 3 ст. 163 УК РФ ("Требование передачи права на имущество под угрозой применения насилия").

Сейчас уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Самарский районный суд Самары для рассмотрения.