Пятеро судей Самарского облсуда покидают свои посты

Квалификационная коллегия судей (ККС) Самарской области на своем заседании 20 ноября 2020 г. планирует рассмотреть заявления пятерых судей облсуда о сложении полномочий.

Так, судьи Ольга Васильева, Ольга Калинникова, Александра Павлова, Ольга Плешачкова и Елена Петрыкина обратились в ККС с соответствующими заявлениями. Чаще всего с такими формулировками из облсуда судьи уходят на пенсию.

Также прекратить свои полномочия намерена председатель Октябрьского городского суда Самарской области Татьяна Голова.