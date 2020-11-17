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Пятеро судей Самарского облсуда покидают свои посты

САМАРА. 17 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Квалификационная коллегия судей (ККС) Самарской области на своем заседании 20 ноября 2020 г. планирует рассмотреть заявления пятерых судей облсуда о сложении полномочий.

Так, судьи Ольга Васильева, Ольга Калинникова, Александра Павлова, Ольга Плешачкова и Елена Петрыкина обратились в ККС с соответствующими заявлениями. Чаще всего с такими формулировками из облсуда судьи уходят на пенсию.

Также прекратить свои полномочия намерена председатель Октябрьского городского суда Самарской области Татьяна Голова.

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