В Самаре утвердили проект продления ул. Авроры до Ново-Садовой

Правительство Самарской области утвердило документацию по планировке территории в целях строительства автомобильной дороги на ул. Авроры от Московского шоссе до ул. Ново-Садовой. Опубликовано соответствующее распоряжение, подписанное первым вице-губернатором – председателем правительства Самарской области Виктором Кудряшовым.

Напомним, ранее минтранс публиковал схему строительства дороги по ул. Авроры от Московского шоссе до ул. Ново-Садовой. Согласно этой схеме, дорога будет проходить между Ботаническим садом и частным сектором.

В августе текущего года стало известно, что победителем конкурса на разработку проектной документации для строительства дороги стало ЗАО "Петербургские сети". Согласно конкурсной документации, протяженность дороги составит 2,5 км. Заявленная стоимость проектно-изыскательских работ — 61,2 млн рублей.

Подрядчик должен будет в числе прочего разработать несколько вариантов транспортных развязок в разных уровнях на пересечении ул. Авроры с Московским шоссе и представить технико-экономические показатели по каждому варианту.

Кроме того, необходимо будет собрать сведения об участках, которые нужно будет изъять для строительства дороги, рассчитать возмещение для этих целей, провести на изымаемых участках археологические изыскания.

Также подрядчик должен будет рассмотреть возможность устройство парковок для экскурсионных автобусов в районе Ботанического сада.