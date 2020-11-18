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Преступления Происшествия

В суд направлено дело семи жителей Самарской области, которые заработали на продаже героина 1,5 млн рублей

САМАРА. 18 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарской области окончено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении организованной группы из семи жителей региона, обвиняемой в сбыте наркотических средств.

В ходе следствия установлено, что в период с декабря 2018 г. по май 2019 г. 33-летний мужчина, уроженец Бугурусланского района Оренбургской области, и неустановленное в ходе расследования лицо с целью совершения тяжких и особо тяжких преступлений, связанных с незаконным сбытом героина и получения финансовой выгоды от указанной противоправной деятельности, создали организованную группу. Помимо организаторов в нее входили четверо жителей Похвистневского района и жительница Тольятти Самарской области.

Деятельность группы координировали сами организаторы посредством личных встреч, телефонных звонков и рассылок смс-сообщений. Исполнители, согласно отведенной им роли, связывались с покупателями наркотических средств посредством телефонных разговоров и лично передавали им наркотические средства за денежное вознаграждение. Незаконный сбыт наркотических средств осуществлялся на территории города Похвистнево. Расчет за реализацию наркотических средств производился за наличные денежные средства.

В результате проведенных следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции обнаружено и изъято наркотическое средство — героин, общей массой более 200 граммов.

Следствием установлено, что незаконный доход группы, полученный от сбыта наркотических средств, составил более 1,5 млн рублей.

Участникам группы предъявлено обвинение в совершении шести преступлений, предусмотренных ч. 4 ст.  228-1 УК РФ (незаконный сбыт наркотических средств, совершенный организованной группой, в значительном и крупном размерах). По ходатайству следственных органов в отношении всех обвиняемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным по нему обвинительным заключением направлено в Похвистневский районный суд Самарской области для рассмотрения по существу. В отношении неустановленного лица уголовное дело выделено в отдельное производство.

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