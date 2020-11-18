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Суды Происшествия

В Самаре начали повторно судить омского чиновника Виктора Радула

САМАРА. 18 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В суде Кировского района Самары повторно рассматривают дело бывшего ведущего инженера Управления дорожного хозяйства Омской области 66-летнего Виктора Радула. Первый приговор был отменен из-за того, что судья при вынесении первого приговора советовался с адвокатом.

Напомним, в прошлом году Виктора Радула суд Кировского района Самары признал виновным в получении взятки. По версии следствия, 19 декабря 2017 г. в поселке Зубчаниновка ему отдал 3,5 млн рублей директор ООО "СДС" Сергей Павловский. Деньги якобы предназначались за беспрепятственное принятие поставленного по госконтракту оборудования от самарской фирмы в Омске.

Как считают правоохранители, изначально Радул запросил 5 млн руб. в качестве "отката". Самарцы согласились. Позже сумму "отката" снизили до 3,5 млн рублей. Павловский при этом заявил о вымогательстве в полицию и стал участником оперативного эксперимента. В итоге Радула приговорили к восьми годам лишения свободы и штрафу в 3,5 млн рублей.

Адвокаты потребовали отменить приговор Радулу, настаивая, что его незаконно судили за получение взятки. По утверждению стороны защиты, чиновник просто хотел нажиться на бизнесменах, а на самом деле он не мог повлиять на скорейшее подписание нужных бумаг по контракту. Гособвинение тоже потребовало изменить приговор, но в другой части. Прокуратура указала, что судья в тексте приговора не указал в колонию какого вида нужно отправить Радула.

Суд Самарской области приговор отменил. Но основанием указал нарушение со стороны судьи Кировского района так называемой "тайны совещательной комнаты".

"В ходе просмотра видеозаписи, представленной адвокатом Марковым К.В. суду апелляционной инстанции, установлено, что судья Мокеев А.В., находясь в совещательной комнате, вместе с участниками процесса, в частности адвокатом Марковым К.В., обсуждал возможность принятия им конкретного итогового судебного решения по этому уголовному делу", — указано в решении областного суда.

Теперь уголовное дело Радула начали рассматривать заново. Делает это судья Кировского района Лия Пирожкова.

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