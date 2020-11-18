Юная самарчанка перевозила в такси более полкило наркотика

В среду, 18 ноября, прокуратура Борского района направила в суд уголовное дело 16-летней жительницы Самары, обвиняемой в перевозке наркотиков. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщил прокурор Борского района Роман Суханкин.

По версии следствия, 6 июля несовершеннолетняя ехала на такси в Бузулук и везла более 500 г наркотика "соль". В 11:35 инспекторы ГИБДД остановили автомобиль в районе с. Таволжанка на границе Борского района. При осмотре салона полицейские нашли наркотики в сумке у несовершеннолетней.

Уголовное дело возбудили по ч. 3 ст. 30 ч. 5 ст. 228.1 УК РФ. Девушка полностью признала вину.