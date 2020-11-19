Жителя Хворостянского района заподозрили в краже 1,5 тонн ячменя

В Хворостянском районе сотрудники полиции задержали 45-летнего местного жителя, подозреваемого в краже зерна с предприятия, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

По версии следствия, мужчина через незапертые на запорное устройство ворота проник в складское помещение одного из районных предприятий, откуда похитил 1,5 тонны зерна ячменя. Похищенное злоумышленник вывез на личном автомобиле в несколько заходов. По словам мужчины, зерно он собирался использовать в личных целях, для корма домашних животных и птицы.

В ходе проведения обысковых мероприятий, похищенная сельскохозяйственная продукция изъята и возвращена законному владельцу.

Следственным отделом ОМВД России по Хворостянскому району в отношении ранее судимого подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ "Кража". Санкция указанной статьи предусматривает максимальное наказание — лишение свободы на срок до пяти лет.