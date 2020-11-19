16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Прокуратура добилась реальных сроков для группы вымогателей Жителя Хворостянского района заподозрили в краже 1,5 тонн ячменя Начальника отдела самарской полиции уволили в связи с утратой доверия Юная самарчанка перевозила в такси более полкило наркотика Адвокат направил Александру Бастрыкину жалобу о проверке новокуйбышевских полицейских

Преступления Происшествия

Жителя Хворостянского района заподозрили в краже 1,5 тонн ячменя

ХВОРОСТЯНКА. 19 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 56
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В Хворостянском районе сотрудники полиции задержали 45-летнего местного жителя, подозреваемого в краже зерна с предприятия, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

По версии следствия, мужчина через незапертые на запорное устройство ворота проник в складское помещение одного из районных предприятий, откуда похитил 1,5 тонны зерна ячменя. Похищенное злоумышленник вывез на личном автомобиле в несколько заходов. По словам мужчины, зерно он собирался использовать в личных целях, для корма домашних животных  и птицы.

В ходе проведения обысковых мероприятий, похищенная сельскохозяйственная продукция изъята и возвращена законному владельцу.

Следственным отделом ОМВД России по Хворостянскому району в отношении ранее судимого подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ "Кража". Санкция указанной статьи предусматривает максимальное наказание — лишение свободы на срок до пяти лет.

Гид потребителя

Фото на сайте

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6