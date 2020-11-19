16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Прокуратура добилась реальных сроков для группы вымогателей Жителя Хворостянского района заподозрили в краже 1,5 тонн ячменя Начальника отдела самарской полиции уволили в связи с утратой доверия Юная самарчанка перевозила в такси более полкило наркотика Адвокат направил Александру Бастрыкину жалобу о проверке новокуйбышевских полицейских

Преступления Происшествия

Прокуратура добилась реальных сроков для группы вымогателей

САМАРА. 19 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 21
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В среду, 18 ноября, в Советском районном суде Самары был вынесен приговор Максиму Бузыцкову, Евгению Нечипоренко, Гарику Симоняну и Коле Мартиросяну, признанным виновными в вымогательстве. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в суде.

Напомним, что по версии следствия, весной 2018 г. они совершили разбойное нападение на Дениса Готко, отняли у него 12 тыс. рублей и вымогали еще 500 тысяч, избивая руками и ногами. По версии самих подсудимых, Готко, которого они взяли в свой бизнес, украл у них 160 тыс. рублей и купил на них бытовую технику. Возвращать похищенное он не собирался, а пригласил их на встречу, где спровоцировал нападение. И контролировавшие его действия полицейские тут же их и задержали.

При возбуждении уголовного дела следствие квалифицировало действия четверки как разбой, вымогательство и уничтожение имущества. Дело поступило в суд в декабре 2018 г., однако судья Елена Бурая в том же месяце вернула его на доследование.

В июне 2019 г. дело вновь вернулось в суд, на этот раз попав к судье Марине Труниной. В ходе судебного разбирательства дело об умышленном уничтожении имущества было прекращено за примирением сторон, а остальные эпизоды переквалифицированы на самоуправство и причинение легкого вреда здоровью. Все четверо подсудимых признали свою вину.

21 января был оглашен приговор. В результате все фигуранты дела получили сроки в колонии-поселении. Однако все они были освобождены от наказания, так как уже отбыли эти сроки, будучи под стражей во время предварительного следствия.

С вынесенным приговором не согласился прокурор, который не поддержал переквалификацию обвинения. Апелляционная коллегия под председательством Дмитрия Вологжанина удовлетворила представление прокуратуры и вернула уголовное дело на новое рассмотрение.

Дело вновь поступило в суд Советского района 23 июля. Процесс вел председатель суда Денис Лазарев. На прениях, как сообщили корреспонденту Волга Ньюс в прокуратуре Самарской области, представитель государственного обвинения просил признать Бузыцкова, Нечипоренко, Симоняна и Мартиросяна виновными в вымогательстве (п. "а, в, г" ч. 2 ст. 163 УК РФ) и троих из них, кроме Мартиросяна, виновными еще и в разбое (ч.2 ст. 162 УК РФ). Гособвинитель просил назначить Бузыцкову 4,5 года заключения в колонии общего режима, Нечипоренко и Симоняну — 4 года, Мартиросяну — 3,5 года.

18 ноября был оглашен приговор, которым все четверо фигурантов были признаны виновными в вымогательстве. Максиму Бузыцкову суд назначил 2 года и девять месяцев заключения в колонии общего режима, Евгению Нечипоренко, Гарику Симоняну и Коле Мартиросяну — по 2,5 года.

Все подсудимые были взяты под стражу в зале суда.

Приговор еще не вступил в законную силу.

По информации источников Волга Ньюс, осужденные были знакомыми Гарика Аветисяна, который был расстрелян в Самаре в середине июля этого года. По данным собеседника, именно Коля Мартиросян высадил Аветисяна у дома и уехал, после чего в Гарика произвели не менее трех выстрелов.

Гид потребителя

Фото на сайте

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6