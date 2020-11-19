Прокуратура добилась реальных сроков для группы вымогателей

В среду, 18 ноября, в Советском районном суде Самары был вынесен приговор Максиму Бузыцкову, Евгению Нечипоренко, Гарику Симоняну и Коле Мартиросяну, признанным виновными в вымогательстве. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в суде.

Напомним, что по версии следствия, весной 2018 г. они совершили разбойное нападение на Дениса Готко, отняли у него 12 тыс. рублей и вымогали еще 500 тысяч, избивая руками и ногами. По версии самих подсудимых, Готко, которого они взяли в свой бизнес, украл у них 160 тыс. рублей и купил на них бытовую технику. Возвращать похищенное он не собирался, а пригласил их на встречу, где спровоцировал нападение. И контролировавшие его действия полицейские тут же их и задержали.

При возбуждении уголовного дела следствие квалифицировало действия четверки как разбой, вымогательство и уничтожение имущества. Дело поступило в суд в декабре 2018 г., однако судья Елена Бурая в том же месяце вернула его на доследование.

В июне 2019 г. дело вновь вернулось в суд, на этот раз попав к судье Марине Труниной. В ходе судебного разбирательства дело об умышленном уничтожении имущества было прекращено за примирением сторон, а остальные эпизоды переквалифицированы на самоуправство и причинение легкого вреда здоровью. Все четверо подсудимых признали свою вину.

21 января был оглашен приговор. В результате все фигуранты дела получили сроки в колонии-поселении. Однако все они были освобождены от наказания, так как уже отбыли эти сроки, будучи под стражей во время предварительного следствия.

С вынесенным приговором не согласился прокурор, который не поддержал переквалификацию обвинения. Апелляционная коллегия под председательством Дмитрия Вологжанина удовлетворила представление прокуратуры и вернула уголовное дело на новое рассмотрение.

Дело вновь поступило в суд Советского района 23 июля. Процесс вел председатель суда Денис Лазарев. На прениях, как сообщили корреспонденту Волга Ньюс в прокуратуре Самарской области, представитель государственного обвинения просил признать Бузыцкова, Нечипоренко, Симоняна и Мартиросяна виновными в вымогательстве (п. "а, в, г" ч. 2 ст. 163 УК РФ) и троих из них, кроме Мартиросяна, виновными еще и в разбое (ч.2 ст. 162 УК РФ). Гособвинитель просил назначить Бузыцкову 4,5 года заключения в колонии общего режима, Нечипоренко и Симоняну — 4 года, Мартиросяну — 3,5 года.

18 ноября был оглашен приговор, которым все четверо фигурантов были признаны виновными в вымогательстве. Максиму Бузыцкову суд назначил 2 года и девять месяцев заключения в колонии общего режима, Евгению Нечипоренко, Гарику Симоняну и Коле Мартиросяну — по 2,5 года.

Все подсудимые были взяты под стражу в зале суда.

Приговор еще не вступил в законную силу.

По информации источников Волга Ньюс, осужденные были знакомыми Гарика Аветисяна, который был расстрелян в Самаре в середине июля этого года. По данным собеседника, именно Коля Мартиросян высадил Аветисяна у дома и уехал, после чего в Гарика произвели не менее трех выстрелов.