В бизнес-экскурсиях регионального центра "Мой бизнес" приняли участие 1,5 тыс человек

Об этом рассказал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов. "Мы запустили региональную программу "Профессия-предприниматель" в прошлом году. За это время нам удалось провести более 40 экскурсий на предприятия малого и среднего бизнеса и привлечь 1,5 тыс участников, — отметил он. — Подобный формат знакомства с идеями и опытом действующих представителей бизнеса очень полезен для потенциальных и начинающих предпринимателей. Это дает им мощный мотивационный заряд, возможность стартовать с большей уверенностью, использовать проверенные инструменты и не совершать типичные ошибки", — добавил Дмитрий Богданов.

Такие наставнические туры регулярно проходят в регионе при поддержке областного Минэкономразвития и являются частью реализации национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы".

Каждая бизнес-экскурсия включает в себя знакомство с работой предприятия, историю его создания от основателей проекта, а также интересные мастер-классы, дегустации и многое другое.

Принять участие в программе "Профессия предприниматель" может любой желающий, готовый познакомиться с бизнес-кейсами и инструментами опытных предпринимателей, чтобы впоследствии использовать эти знания для успешного старта или развития своего дела.

В среду, 18 ноября, участники программы посетили необычное кафе, где главными "резидентами" являются кошки. Посетители могут пообщаться с пушистыми друзьями и даже забрать понравившегося себе — все кошки попали в "ЧуКОТку" из приюта для домашних животных.

По словам владельца кото-кафе "ЧуКОТка" Амаль Баевой, идея создания "котейни" появилась в 2014 году. Сегодня здесь постоянно проживает почти 50 питомцев, ежегодно удается находить новые дома для 150 животных.

Прежде чем начать свой бизнес, Амаль Баева посоветовала участникам экскурсии поработать в аналогичной организации, чтобы оценить рынок и нюансы конкретного направления. Второй совет будущим предпринимателям касался бизнес-планирования. По словам Амаль Баевой, важно очень тщательно продумывать бизнес-план и все расходы умножать на три — такой пессимистичный сценарий сразу определит выживаемость будущего бизнеса. Основатель кото-кафе также заметила необходимость грамотной рекламы своего проекта. "На старте мы посчитали продвижение ненужной статьей расходов, и это было нашей ошибкой. Если нет рекламы, то никто о вас не узнает, а значит, не будет посетителей и, разумеется, прибыли", — заметила предприниматель.

Еще одним наставнический тур был организован 8 ноября к создателям Агентства "ART-Экскурсии". Как говорит руководитель агентства Анастасия Андросова, одна из задач проекта — помочь жителям открыть Самару с новой стороны, больше узнать об истории родного края, а также интересно и полезно провести выходные. Ребята самостоятельно разработали довольно широкую линейку продуктов — уникальных маршрутов и программ с самарским колоритом. Среди самых оригинальных — "Призрак оперы" по закулисью театра оперы и балета, "Самарский Пер-Лашез" по городскому кладбищу, "Немецкая сказка" по местам и следам проживания немцев Поволжья и др. Помимо групповых экскурсий, можно заказать услугу персонального гид-сопровождения, тематические квесты, туры на иностранных языках и т. д.

"Спасибо организаторам и руководству Агентства за очень увлекательное и полезное времяпрепровождение. Мне было интересно узнать историю и путь проекта, как начинали, чего достигли сейчас. Поразила и экскурсия по центру Самары — оказывается, я многого не знала и не видела в своем родном городе", — поделилась впечатлениями участница экскурсии Мария Шелковская.