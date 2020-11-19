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Автопром Машиностроение

Спорткар "Крым" может получить платформу Lada Vesta

ТОЛЬЯТТИ. 19 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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Конструкторское бюро молодежи "Национальный родстер" (КБМ) работает над третьей версией бюджетного спорткара "Крым". Разработчики изготавливают несущие каркасы для прототипа. В настоящее время в родстере применяются основные компоненты платформы Lada Granta, пишет rg.ru.

В следующей машине есть потенциальная возможность использовать агрегаты от Lada Vesta. Конструкция несущей системы спроектирована таким образом, что переход на платформу Lada Vesta не должен представлять большую проблему. С незначительными доработками даже можно рассматривать применение платформы других автопроизводителей.

Как заявляют в пресс-службе КБМ, в "базе" "Крым" будет предлагаться в виде купе со съемной жесткой крышей. Соответственно автомобиль планируется продавать как купе-родстер.

 

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