В Хворостянском районе заведено уголовное дело на браконьеров, убивших лося

На территории охотничьих угодий Хворостянского района 6 ноября должностным лицом департамента охоты и рыболовства выявлен факт незаконной добычи самца лося в возрасте около четырех лет.
На месте происшествия сотрудники полиции провели необходимые мероприятия по установлению обстоятельств произошедшего. Материальный ущерб государству оценивается в 240 тыс. рублей.
В настоящее время по данному факту правоохранительными органами возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 258 УК РФ.