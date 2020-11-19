В Хворостянском районе заведено уголовное дело на браконьеров, убивших лося

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На территории охотничьих угодий Хворостянского района 6 ноября должностным лицом департамента охоты и рыболовства выявлен факт незаконной добычи самца лося в возрасте около четырех лет.