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Преступления Происшествия

В Хворостянском районе заведено уголовное дело на браконьеров, убивших лося

ХВОРОСТЯНКА. 19 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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На территории охотничьих угодий Хворостянского района 6 ноября должностным лицом департамента охоты и рыболовства выявлен факт незаконной добычи самца лося в возрасте около четырех лет.

На месте происшествия сотрудники полиции провели необходимые мероприятия по установлению обстоятельств произошедшего. Материальный ущерб государству оценивается в 240 тыс. рублей.

В настоящее время по данному факту правоохранительными органами возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 258 УК РФ.

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