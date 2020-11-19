Самарская область вышла в лидеры нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги"

Во второй день работы XIV международного форума "Транспорт России", участие в котором принимает губернатор Дмитрий Азаров, были подведены предварительные итоги 2020 года по реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги".

Как отметил зампредседателя Правительства России Марат Хуснуллин, в сфере дорожного строительства не произошло снижения экономики, а наоборот — фиксируется значительный рост, в том числе за счет дополнительных средств в размере 100 млрд рублей. Это позволило увеличить объемы работ и целый ряд объектов ввести раньше запланированных сроков.

В Самарской области в этом году отремонтировано 303 км автомобильных дорог на 124 объектах. Уложено более 2,5 млн кв. м. асфальтобетона. В нормативное состояние приведено 34,92% улично-дорожной сети региона, что на порядок выше запланированного показателя.

"303 километра дорог, которые мы в этом году привели в порядок в рамках нацпроекта создали удобство, комфорт и безопасность для жителей региона — это самое главное", — подчеркнул Дмитрий Азаров.

Марат Хуснуллин рассказал о том, что средства, вырученные за счет доходов от акцизов на нефтепродукты, начиная с 2022 года, будут направлены на приведение в нормативное состояние региональных дорог 105 агломераций. Помимо этого, теперь, согласно постановлению Правительства РФ, дороги 4-й и 5-й категории можно строить без градостроительной документации и разрешения на строительство. Это позволит более оперативно решать вопрос строительства сельских дорог, подъездных путей и второстепенных улиц.

Он также сообщил о корректировке нацпроекта. В рамках его реализации теперь действует не 4, а 6 федеральных программ. Среди ключевых — модернизация городского пассажирского транспорта. Этот вопрос сегодня актуален для большинства регионов. Напомним, уже в этом году в Самарскую область поступило 50 автобусов, которые работают на газомоторном топливе. Все машины были переданы в Тольятти.

По итогам реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" Самарская область вошла в тройку регионов-лидеров. "Мы входим в тройку лидеров по качеству исполнения нацпроекта — это та задача, которую я с первого дня работы в должности губернатора ставил перед правительством региона. Мы должны качественно, в срок подавать заявки, выполнять работы и, конечно же, всегда учитывать мнения жителей при реализации того или иного проекта. Мы этому научились и наши лидирующие позиции в стране по реализации этого нацпроекта об этом ярко свидетельствуют", — отметил губернатор.