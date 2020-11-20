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Автопром Машиностроение

Стартовали продажи обновленной линейки коммерческих автомобилей на базе Lada 4×4

ТОЛЬТТИ. 20 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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На АвтоВАЗе стартовали продажи обновленной линейки коммерческих автомобилей на базе Lada 4×4. Стоимость бортовой платформы стартует с 800 тыс. руб., фургона — от 856 тыс. рублей.

"Все модификации, бортовые платформы и фургоны представляют собой коммерческие автомобили с полурамной конструкцией кузова и задней рессорной подвеской, отличаются отличной проходимостью, высокой грузоподъемностью, низкой стоимостью владения и обширной сетью обслуживания", — отмечает компания.

Платформа имеет грузоподъемность до 580 кг, объем грузового отделения позволяет вместить 2 европоддона, фургон имеет чуть меньшую грузоподъемность — 490 кг, но имеет больше настроек для размещения груза.

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