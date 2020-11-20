В Самаре заведено 41 уголовное дело за кражу 186 крышек колодцев

За неделю в Самаре с подземных сетей водоснабжения и водоотведения пропало больше 20 крышек. По каждому случаю сотрудники "РКС-Самара" обращаются в полицию. В розыске сейчас 186 крышек, а также их похитители, возбуждено 41 уголовное дело.

Воровство крышек в этом году нанесло ущерб компании более чем на миллион рублей.

Но гораздо больший урон нанесен безопасности города, ведь каждый открытый колодец несет угрозу здоровью и жизни жителей.

За воровство грозит уголовная ответственность, два человека в этом году уже получили сроки за кражу трех крышек.