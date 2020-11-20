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Преступления Происшествия

В Самаре заведено 41 уголовное дело за кражу 186 крышек колодцев

САМАРА. 20 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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За неделю в Самаре с подземных сетей водоснабжения и водоотведения пропало больше 20 крышек. По каждому случаю сотрудники "РКС-Самара" обращаются в полицию. В розыске сейчас 186 крышек, а также их похитители, возбуждено 41 уголовное дело.

Воровство крышек в этом году нанесло ущерб компании более чем на миллион рублей.

Но гораздо больший урон нанесен безопасности города, ведь каждый открытый колодец несет угрозу здоровью и жизни жителей.

За воровство грозит уголовная ответственность, два человека в этом году уже получили сроки за кражу трех крышек.

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